video suggerito

Fonseca racconta come ha vinto il derby con l’Inter: “Non ho cambiato la struttura del Milan” Paulo Fonseca con grande sobrietà ha commentato la vittoria del Milan sull’Inter spiegando di non aver stravolto la struttura della squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dalle critiche per il tonfo in Champions contro il Liverpool, all'esaltazione per la vittoria nel derby contro l'Inter. Una bella rivincita per Paulo Fonseca che ha visto il suo Milan trionfare nella stracittadina dopo una prestazione in crescendo e un secondo tempo di alto livello in cui ha meritato. Il mister portoghese ha chiarito alcuni aspetti del match dei suoi, confermando di non aver modificato la squadra nella struttura. Una rivincita anche con chi gli ha chiesto di cambiare il modulo dei rossoneri.

Qual è stata dunque la chiave per vincere il confronto? Ai microfoni di DAZN, Fonseca ha spiegato quella che è stata la mossa vincente, che ha fatto fare un salto di qualità ai suoi: "Scusate ma noi non abbiamo cambiato struttura, abbiamo giocato sempre con la stessa. Abbiamo creato una cosa diversa, andando con Fofana tra i difensori centrali. Sono cambiati i giocatori, Morata ha fatto lo stesso ruolo di Reijnders col Liverpool". Una menzione speciale dunque per lo spagnolo e per il suo compagno di reparto Abraham autori di una bella prova: "È' stato importante stare vicino ad Abraham che ha fatto un grande lavoro".

Questo risultato metterà finalmente a tacere le voci sul suo futuro e il mal di pancia della dirigenza per i risultati e soprattutto per le prestazioni sotto tono di avvio stagione? Fonseca si è concentrato solamente sul lavoro: "Per me è lo stesso, non sento, non guardo e non vedo niente. Sarà una settimana con più fiducia, quello che è importante è vedere che i giocatori credono nelle nostre idee. Abbiamo tanto da migliorare, ma è merito dei giocatori".

Leggi anche Il Milan vince con merito il derby contro l'Inter: Gabbia rinforza la panchina di Fonseca

Nessuna rivincita dunque e solita aplomb da parte di Fonseca che ha esaltato soprattutto il coraggio del Milan, bravo ad osare dopo i Reds: "È stata una partita importante, il Milan non vinceva il derby da tanto, era importante per il momento che stavamo vivendo. I giocatori hanno giocato con tanto coraggio, abbiamo meritato di vincere creando tanti problemi all'Inter come non ricordo sono riuscite a fare altre squadre negli ultimi tempi".