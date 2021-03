Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia della sfida che la sua Roma giocherà al ‘Franchi' contro la Fiorentina. Il tecnico portoghese ha ribadito il concetto di fondo che già aveva sottolineato anche nel post Milan, ovvero di una squadra, quella giallorossa, in salute e che non è assolutamente in crisi: "Non siamo in depressione e domani faremo di tutto per lottare durante la partita". Per quanto riguarda i singoli, Fonseca ha dato qualche indicazione sui titolari che scenderanno in campo contro la Viola:

"In porta ci sarà Pau Lopez così come Kumbulla in difesa e Borja Mayoral in attracco dal 1′. Anche Smalling sarà convocato ma non è in buone condizioni". A proposito dell'attaccante spagnolo, il tecnico giallorosso si è detto risentito dai mugugni circa il suo ultimo periodo in cui non riesce a segnare: "Borja è un giovane, sta imparando e migliorando e ha segnato anche buoni numeri – ha detto – Non possiamo però condannarlo solo perché adesso non segna: quando fa gol va bene, quando non fa gol non va bene. Questo è sbagliato, accade anche con Dzeko".

Nel corso della conferenza stampa Fonseca ha anche affrontato il tema relativo alla prestazione della squadra contro il Milan: "Siamo noi che ci siamo creati dei problemi con dei nostri errori di organizzazione – ha detto – Non è un problema di organizzazione di gioco nostra, ma quando perdevamo palla di conseguenza al Milan si concedevano possibilità al Milan". Qualche cambio di formazione in vista della sfida contro la squadra di Iachini: "Cambieremo 2 o 3 giocatori".

Sulla Fiorentina di Prandelli ha avuto solo parole di grande rispetto il tecnico portoghese: "Per me è una squadra molto forte – ha detto – hanno avuto un ritmo altalenante ma hanno anche battuto 3-0 la Juventus, sarà una partita difficile. Ma io ho visto i miei ragazzi e so che vogliono i tre punti domani". E poi una battuta sul cambio d'identità di squadra, per qualcuno la Roma non riesce ad esprimere altro tipo di gioco: "Anche Milan, Lazio, Atalanta, Napoli e Juventus giocano sempre allo stesso modo".