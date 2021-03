Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida importantissima contro il Napoli in campionato. Il tecnico della Roma ha affrontato subito il tema del mancato riposo della sua squadra a differenza dei partenopei: "Siamo pronti per questa partita – ha detto – Non voglio alibi, la squadra è motivata e mi aspetto una grande prestazione". Il tecnico portoghese ha sottolineato anche l'importanza di affrontare gli azzurri con la consapevolezza di essere l'unica squadra italiana in Europa.

"Ora dobbiamo pensare solo al Napoli, ma per noi è un motivo d'orgoglio quello che abbiamo fatto in Europa League". Il tecnico giallorosso ha parlato anche delle condizioni di Smalling e Veretout: "Il difensore non dovrà operarsi, entrambi non saranno della partita ma stanno recuperando bene e a breve potremo averli a disposizione". Ovviamente la domanda sulle possibili scelte di formazione: "Aspetterete domani per vedere chi giocherà". Anche sul rinnovo del contratto Fonseca non si è voluto sbilanciare: "Sto pensando solo alla partita di domani".

Sulla possibilità di una Roma pronta a cambiare atteggiamento contro la squadra di Gattuso, Fonseca non ha dubbi: "Non cambieremo mai la nostra identità, vogliamo essere offensivi e non cambieremo strategie contro il Napoli". Il tecnico giallorosso ha spiegato come sia stato importante mantenere il proprio equilibrio in questa partita contro un avversario molto forte che l'allenatore giallorosso rispetta molto e allo stesso teme parecchio:

"Mi aspetto un Napoli forte che ha battuto il Milan – ha detto – per me è una delle più forti del nostro campionato che difende molto bene". Fonseca ha poi parlato anche dei singoli, nello specifico di Bryan Cristante e del suo impegno in campo molto apprezzato anche dai tifosi della Roma che ne hanno esaltato il carattere specie dopo la sfida contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League: "Sta giocando come difensore centrale molto bene – ha detto – Questo è lo spirito che voglio vedere per la squadra".