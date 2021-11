Follia in Portogallo, Belenenses costretto a giocare in 9 con due portieri: “Vergognoso” In Portogallo sta accadendo qualcosa di incredibile. Il Belenenses dovrà affrontare il Benfica giocando con soli 9 giocatori e due portieri in campo: “Vergognoso”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Focolaio Covid nel Belenenses. Ben 17 positivi confermati di cui 14 giocatori nel gruppo squadra ma la partita contro il Benfica si giocherà lo stesso. Incredibile ciò che sta accadendo in Liga NOS, il massimo campionato portoghese, dove il Belenenses, nonostante i tanti contagi, dovrà scendere in campo schierando solo 9 giocatori. Non ci sono infatti abbastanza elementi per completare l'undici titolare e così la partita si giocherà ugualmente con la presenza di due portieri e con diversi ragazzini in campo e senza alcuna sostituzione in panchina. Una situazione surreale che inevitabilmente sta creando tante polemiche in Portogallo.

Per tutta la giornata sono emersi dubbi sulla possibilità che si giocasse questa partita a causa dell'epidemia di Covid-19 che ha scosso la squadra di casa. Con 17 positivi confermati, di cui 14 giocatori, il Belenenses nel pomeriggio è stato costretto a mettere in isolamento fiduciario diversi suoi tesserati dopo i tamponi effettuati alla vigilia. Dei nove calciatori che scenderanno in campo contro il Benfica, solo tre, ovvero Álvaro Ramalho, Diogo Calila e Boni Trova, hanno già avuto giocato in questa stagione, mentre il resto dei giocatori è stato impiegato solo nell'Under 23.

Da ricordare che tra i 17 casi positivi, di cui fa parte il tecnico Filipe Cândido, c'è Cafu Phete, che è rientrato dal Sudafrica per via degli impegni con la nazionale ed è risultato positivo. È chiaro che la preoccupazione principale possa essere quella che il resto della squadra possa aver contratto la nuova variante del virus, appunto quella sudafricana. Sui social sono tante le proteste di tifosi e utenti che trovano inammissibile come si possa giocare regolarmente questa partita. Sul proprio account Twitter, condividendo la notizia che la gara sarà giocata, uno dei giocatori del Belenenses, Afonso Sousa, è stato chiarissimo: "Vergognoso". Queste le formazioni che scenderanno in campo:

Belenenses SAD: João Monteiro; Álvaro Ramalho, Diogo Calila, Rafa, Henrique Pires, Boni Trova, André Lopes, António Montez, Kau.

Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen; Lazzaro; Weigl, João Mário, Grimaldo; Darwin, Seferovic, Rafa.