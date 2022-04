Follia di Junior Benitez, si opera per avere la lingua biforcuta: vuole assomigliare a un rettile Junior Benitez ha condiviso su Instagram la propria trasformazione in rettile: il calciatore argentino si è fatto operare per avere la lingua biforcuta.

A cura di Paolo Fiorenza

Attualmente Oscar Junior Benitez è svincolato, dopo che il suo contratto con l'Atletico Tucuman è scaduto nello scorso anno. Ed allora il 29enne calciatore argentino ha pensato bene di dedicarsi al suo aspetto fisico. Sono in molti a ricorrere alla chirurgia estetica per qualche ritocchino ed anche l'esterno ex Lanus, Boca e Argentinos Juniors ha deciso di farsi bello (…), peraltro in una maniera non esattamente convenzionale.

Junior Benitez in azione nel campionato argentino

Benitez si è infatti operato per avere la lingua biforcuta, un intervento chirurgico che consiste nel dividere in due la lingua in modo da assomigliare a una lucertola o un serpente. Questa operazione è vietata in alcuni Paesi come Stati Uniti e Australia, il motivo è nella sua pericolosità, visto che può avere conseguenze molto gravi sull'integrità fisica di una persona: emorragie, infezioni, danni ai nervi o problemi di respirazione e deglutizione.

Nulla che potesse dissuadere il calciatore argentino, troppo desideroso di assumere le sembianze di un rettile, magari per spaventare qualche avversario impressionabile… Benitez dunque è andato sotto i ferri e poi ha mostrato con soddisfazione il risultato con un paio di storie su Instagram. Adesso l'esterno potrà dedicarsi con rinnovata autostima alla ricerca di una nuova squadra, dopo aver concluso la sua avventura a Tucuman con 3 gol e un assist in 24 presenze.

Leggi anche Raspadori lancia la nuova Italia in Turchia: la partita più inutile può trovare un senso

Passato anche per l'Europa, dove ha vestito le maglie di Benfica e Sporting Braga in Portogallo lasciando poche tracce di sé, Benitez nello scorso gennaio è finito in prima pagina per motivi non calcistici, facendosi arrestare per violenza di genere. La polizia è riuscita ad accedere all'abitazione dopo aver ricevuto una chiamata ai servizi di emergenza che segnalava richieste di aiuto e urla. La vicenda si è conclusa con l'arresto del calciatore che prima ha provato a nascondersi, poi ha tentato di aggredire fisicamente gli agenti quando gli hanno chiesto le generalità. Successivamente è stato ricoverato in uno stato alterato ed accusato di lesioni, violazione della casa, minacce e resistenza all'autorità. Tornato in sé, si è fatto la lingua biforcuta…