Folle provocazione no-vax, giocatori vaccinati banditi dalla propria squadra: “Sono impotenti” Il presidente dell’FCSB ha fatto una grande provocazione dicendo che potrebbe escludere i calciatori vaccinati dalla squadra e ha spiegato che loro hanno meno forze.

A cura di Alessio Morra

Gigi Becali è il proprietario della squadra di calcio della Steaua Bucarest, gloriosa compagine romena capace di vincere nel 1986 la Coppa dei Campioni, e in una delle sue ultime interviste ha detto delle parole forti che non sono passate inosservate. L'uomo d'affari ha dichiarato che non avrebbe più permesso ai calciatori vaccinati contro il Covid-19 della squadra di giocare partite ufficiali. Perché i vaccinati secondo Becali sono ‘impotenti' e secondo lui hanno meno energie.

Becali, che è anche un politico, secondo quanto riferisce il giornalista Emanuel Rosu che le persone vaccinate hanno meno forza, meno energia: "Riderai, ma potrei aver ragione. I vaccinati perdono le forze. È qualcosa di scientifico'. Hai visto al CFR? Con il Rapid i giocatori sembravano svenire. Dormivano per terra. Tutte le persone vaccinate perdono le forze! Vedo anche i miei, quelli vaccinati. Non colpisce tutti, ma solo coloro che sono più anziani. Non hai visto Deac?". Becali ha poi aggiunto che le persone vaccinate contro il Covid muoiono negli ospedali, a differenza di chi rifiuta il vaccino.

E nello specifico ha parlato di un calciatore, Claudiu Keseru, calciatore rientrato dopo diverse stagioni con il Ludogorets, che secondo Becali dopo il vaccino non è tornato a giocare ad alti livelli: "Gli ho dato i soldi, avevo un contratto con lui, era un giocatore di football, io ero il proprietario. Gli Ho detto, ‘Non puoi più andare a questo livello. Puoi giocare in Romania, ma non alla FCSB'. Non può più essere a questo livello. È possibile invece grazie al vaccino. Dico quello che penso".

L'interista telefonica di Becali è terminata però quasi con il sorriso, segno che quella del patron della Steaua Bucarest, che oggi si chiama FCSB, era una provocazione e il patron del club ha di fatto ritrattato. Sempre il giornalista Rosu ha detto che Becali non impedirà ai giocatori vaccinati di giocare, nonostante secondo lui comunque siano indeboliti dopo l'inoculazione: "Ricevo molti messaggi, mi chiedono se Becali la smetterà di attaccare i calciatori vaccinati. Non lo farà, perché gli piace far parlare di sé. Anche se è contrario al vaccino".