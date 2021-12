Focolaio Covid nel Tottenham di Conte: 6 giocatori e 2 membri dello staff sono positivi Il Covid colpisce il Tottenham di Antonio Conte. In Inghilterra riferiscono che sarebbero ben 6 i calciatori degli Spurs risultati positivi al virus più altri 2 membri dello staff.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Tottenham è nel bel mezzo di un focolaio Covid-19 a due giorni dalla sfida di Conference League contro il Rennes. La squadra di Antonio Conte è stata vittima di diversi contagi nel gruppo squadra. Secondo quanto riferito da ‘The Athletic' e Sky Sports UK, sarebbero 6 i giocatori positivi al virus più altri 2 membri dello staff per un totale di 7 elementi del gruppo della prima squadra degli Spurs. Oltre alla gara di Conference League, l'epidemia potrebbe avere un impatto significativo sulle prossime partite degli Spurs con un intenso periodo festivo davanti.

Dopo aver affrontato il Rennes, la squadra di Antonio Conte tornerà infatti a giocare in Premier League con una trasferta a Brighton domenica, prima di recarsi a Leicester giovedì prossimo e ospitare il Liverpool il 19 dicembre. L'allarme Covid nel Tottenham era scattato a seguito dell'ultima giornata di campionato contro il Norwich. Secondo il ‘Sun' alcuni giocatori avrebbero accusato immediatamente dei sintomi a fine partita facendo scattare immediatamente tutta la macchina sanitaria del club che si è attivata subito per procedere ai tamponi molecolari.

Il responso ufficiale è emerso oggi anche se al momento il Tottenham non ha rilasciato alcun comunicato. I giocatori e lo staff positivi a questo punto dovranno ora autoisolarsi per 10 giorni secondo le linee guida del governo, escludendoli dalle prossime tre partite del Tottenham. Gli Spurs starebbero pensando di chiedere il rinvio subito della gara di Premier contro il Brighton ma non sono esclusi provvedimenti simili anche per l'immediata sfida di Conference League contro il Rennes. Gli esiti dei tamponi odierni anticiperanno quelli previsti invece dalla Uefa che partiranno a cominciare dalla giornata di domani, proprio alla vigilia della gara contro i francesi.