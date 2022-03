Focolaio Covid nel Benevento, rinviata la partita di Serie B con il Cosenza Il Benevento ha chiesto e ottenuto il rinvio del match della 28a giornata di Serie B con il Cosenza.

A cura di Alessio Morra

La partita della 28a giornata tra Cosenza e Benevento è stata rinviata. La Lega di Serie B ha accettato la richiesta del club campano, che ha all'interno del gruppo squadra un elevato numero di positivi al Covid all'interno del gruppo squadra. L'incontro si sarebbe dovuto disputare domenica 6 marzo alle ore 15:30 allo Stadio San Vito Marulla.

Questo il comunicato ufficiale: "La Lega Serie B, vista l’istanza presentata in data odierna dalla società Benevento Calcio, preso atto dell’allegata comunicazione emessa dall’Azienda Sanitaria Locale di Benevento – Dipartimento di Prevenzione e tenuto conto dell’art. 27.2 dello Statuto della LNPB, dispone, a parziale modifica del predetto C.U. LNPB n. 115 del 29 gennaio 2022, il rinvio della gara COSENZA – BENEVENTO, valida per la 9ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2021/2022, programmata per domenica 6 marzo p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B".

L'ASL aveva vietato al Benevento di viaggiare e di conseguenza di giocare contro il Cosenza a causa di numerosi casi di Covid, parevano dieci ufficialmente, che sono diventati però dodici. Il regolamento della Serie B stabilisce che con il 35% dei contagi nel gruppo squadra è possibile chiedere il rinvio. Con dieci calciatori (più due componenti dello staff medico) il rinvio dell'incontro è diventato automatico.

Il Benevento è in piena lotta per la promozione in Serie A, anche se non è vicinissimo al Lecce capolista ma è pienamente in zona playoff. Il Cosenza invece dopo aver cambiato ancora l'allenatore sta cercando di ottenere la salvezza e prova a mantenere la categoria.