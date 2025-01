video suggerito

Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid senza elezioni: è bastata una riunione di 29 minuti Florentino Perez proclamato presidente del Real Madrid per la settima volta senza bisogno nemmeno di una competizione elettorale: è bastata una riunione di 29 minuti per rieleggerlo a capo del club spagnolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Florentino Perez è stato rieletto presidente del Real Madrid per la settima volta e in questa occasione non c'è stato nemmeno bisogno di fare le elezioni. È bastata infatti una riunione di 29 minuti del Consiglio Elettorale del club madrileno per proclamare ancora una volta il 77enne come numero uno della società fino al 2029 e confermare anche in toto l'attuale consiglio d'amministrazione. Come accaduto nelle ultime sette tornate elettorali per la presidenza della squadra più blasonata del mondo dunque a vincere è stato l'imprenditore e politico spagnolo classe '47 (che è stato presidente dal 2000 ad oggi, eccezion fatta per il periodo che va dal 27 febbraio 2006 al 1° giugno 2009 in seguito alle sue dimissioni) e in questa occasione non ha nemmeno dovuto sudare più di tanto impegnandosi in una campagna elettorale, già perché come si evince dal documento reso pubblico dai canali ufficiali delle Merengues è stato confermato presidente del Real Madrid in quanto non vi sono state altri candidati a prendere il suo posto.

"A Madrid, il 19 gennaio 2025, alle 20:01, i signori elencati all'inizio (i membri della commissione elettorale, ndr) si riuniscono presso la sede del Consiglio Elettorale del Real Madrid Football Club per discutere e decidere le questioni elencate di seguito. Che avendo presentato una sola candidatura proclamata da questo Consiglio Elettorale e in virtù dell'articolo 40, sezione E, punto 2 dell'attuale Statuto Sociale del Club, il signor Florentino Pérez Rodríguez e il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid sono proclamati presidente del Real Madrid. Non avendo altro da trattare, la riunione si conclude, alle ore 20,30 del luogo e della data sopra indicati" si legge difatti nella nota diramata dalla stessa società spagnola.

Questo sarà dunque il settimo mandato di Florentino Pérez alla guida del Real Madrid che terminerà nel 2029. In estate il 77enne madrileno festeggerà quindi i 25 anni da quando per la prima volta è diventato presidente battendo nelle elezioni del 2000 il suo predecessore Lorenzo Sanz. In estate, precisamene il 12 luglio, festeggerà anche 21 anni dall'ultima volta in cui per ottenere la presidenza del club ha dovuto affrontare una tornata elettorale: nel 2004 infatti ebbe la meglio dello stesso Lorenzo Sanz e di Arturo Baldasano e mentre dalla successiva elezione del 2009 ad oggi è sempre stato proclamato presidente automaticamente in quanto non c'è mai stato un altro candidato a sfidarlo per provare a ricoprire quel ruolo.