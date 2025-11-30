Flick affranto, Raphinha lo consola: cosa c’è dietro l’inaspettato crollo in panchina al Barcellona

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di un affranto Hansi Flick, consolato in panchina da Raphinha. Un momento di sconforto può capitare a tutti, anche se è sembrato strano che il mister tedesco si sia lasciato andare durante il match vinto 3-1 contro il Barcellona. Qual era la causa di questa situazione? Cosa c’era dietro? Con il passare delle ore sono emersi alcuni retroscena.

Flick disperato in panchina, interviene Raphinha

In realtà sembrava che Flick fosse stato protagonista di un vero e proprio tracollo e non di un bel successo. Seduto in panchina e molto provato, l’ex CT della Germania sembrava essere sul punto di piangere quando è arrivato il suo giocatore brasiliano. L’attaccante si è avvicinato, mettendogli le mani sulle ginocchia e pronunciando parole di consolazione per provare a tirargli su il morale. Hansi Flick ha apprezzato, ma niente è cambiato, come confermato dal gesto di diniego con la testa.

Perché Flick era sconsolato, cosa è emerso

Secondo fonti interne al Barcellona, Flick era abbattuto per alcune decisioni arbitrali e in particolare quelle prese dal quarto uomo, con l’espulsione di due suoi collaboratori: il preparatore dei portieri e il suo vice, allontanati per proteste. Frustrazione e solitudine per l’allenatore del Barcellona, preoccupato anche in vista dei match contro Atletico Madrid e Betis.

Flick, dopo la partita, ha esternato il suo malumore nei confronti dell’arbitro: "Se mi avesse chiesto di calmare la panchina durante la partita, l’avrei fatto". E non è mancata una battuta sulle parole di Raphinha: "Mi ha detto la stessa cosa dell’ultima volta: ‘Miglioreremo, saremo molto migliori nelle prossime partite'". Quest’ultimo ha poi parlato di un pizzico di delusione del suo allenatore anche per la prestazione dei blaugrana: “L’allenatore pensava che potessimo fare molto meglio in campo, e lo sappiamo anche noi. Crede che non stiamo giocando al meglio, e sono d’accordo. Dobbiamo migliorare”.