Fletcher in condizioni critiche: l’attaccante ha sbattuto il capo contro un cartellone pubblicitario Dramma per Alex Fletcher, centravanti del Bath City: martedì sera il giocatore ha sbattuto la testa contro un tabellone pubblicitario ed è stato operato d’urgenza. Il comunicato della famiglia è angosciante: “Condizioni critiche”.

A cura di Paolo Fiorenza

Martedì sera doveva essere una serata di sport per i protagonisti di Bath City-Dulwitch Hamlet e per gli spettatori accorsi al Twerton Park Stadium nel Somerset, ed invece dopo pochi minuti il calcio ha ceduto il posto al dramma. Alex Fletcher, centravanti della squadra di casa, sta lottando in queste ore per la vita dopo essere stato operato d'urgenza in seguito ad un incidente capitatogli in campo. Le sue condizioni sono definite "critiche" dai familiari.

L'episodio che ha fatto calare il silenzio nello stadio di Bath è avvenuto dopo solo 5 minuti dall'inizio del match valido per la National League South, il sesto livello del calcio inglese. Il 23enne si è schiantato contro un tabellone pubblicitario a bordo campo e nell'impatto ha battuto la testa. L'incidente è apparso subito in tutta la sua gravità e dopo un'interruzione iniziale di 30 minuti per consentire di portare al giocatore le prime cure sul campo, la partita è stata definitivamente sospesa in attesa che Fletcher venisse portato via in ambulanza, diretto verso il più vicino ospedale.

Purtroppo l'evoluzione della vicenda non è stata positiva per l'attaccante, il cui quadro clinico è molto grave, come comunicato oggi dal suo club in una nota che riferisce una dichiarazione dei genitori del ragazzo: "Sfortunatamente Alex ha riportato un grave infortunio alla testa in seguito a quanto accaduto ieri sera. Ha avuto bisogno di un intervento neurochirurgico d'urgenza per stabilizzare le sue condizioni ed è stato poi messo in terapia intensiva, dove rimane in condizioni stabili ma critiche. La famiglia di Alex ringrazia tutti per i messaggi di pronta guarigione ricevuti".

"Nessun ulteriore commento verrà fatto a questo punto e chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia – ha aggiunto il club del giocatore – Tutti noi al Bath City mandiamo il nostro incondizionato amore, forza e supporto ad Alex e i suoi cari". Un precipitare davvero drammatico di una situazione cui si assiste spesso sui campi di calcio, dove non è raro vedere giocatori non riuscire a frenare la propria corsa ed andare a sbattere contro i tabelloni posti ai lati del terreno di gioco. Fletcher è stato davvero sfortunato, ma è giovane ed è un atleta: le prossime ore saranno decisive per il suo destino.

Alex Fletcher con la compagna: l’attaccante del Batch City ha 23 anni

L'attaccante ex Plymouth è arrivato al Bath City nel gennaio del 2021 e nella scorsa stagione è stato nominato giocatore dell'anno dopo aver segnato 19 gol. Un pilastro della squadra, ma in questo momento l'aspetto sportivo è l'ultimo dei pensieri per il club, i compagni e i tifosi.