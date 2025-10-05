Calcio
video suggerito
video suggerito

Fiorentina-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Fiorentina-Roma è in programma allo Stadio Franchi di Firenze con calcio di inizio alle 15:00. Gara valida per il sesto turno di Serie A, in diretta esclusiva su DAZN.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Oggi, domenica 5 ottobre 2025, è in programma la partita tra Fiorentina e Roma, alle ore 15:00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, valida per il 6° turno di Serie A. La gara verrà trasmessa in diretta per gli abbonati di DAZN.

La Fiorentina di Stefano Pioli ha la classica occasione d'oro per fare il colpaccio e cogliere la prima vittoria stagionale in campionato contro la Roma di Gasperini, capolista insieme al Milan e al Napoli. Compito delicatissimo perché fino ad oggi in Serie A la Viola ha steccato, ed è sull'orlo della contestazione da parte del proprio pubblico. La Roma, al contrario, sta ritrovando se stessa e le convinzioni in campo del suo allenatore, sorprendendo per la continuità di risultati che al momento la mettono alla pari delle pretendenti al tricolore.

  • Partita: Fiorentina-Roma
  • Dove: Stadio Franchi (Firenze)
  • Quando: domenica 5 ottobre 2025
  • Orario: 15:00
  • Diretta TV: DAZN
  • Diretta Streaming: DAZN
  • Competizione: 6° turno di Serie A

 Dove vedere Fiorentina–Roma in TV: la diretta per abbonati

La partita Fiorentina-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, in TV: la si può seguire su smart TV, attraverso un collegamento online diretto grazie ad una classica console di gioco (PlayStation o Xbox) oppure un dispositivo di connessione wireless (Chromecast o FireFox).

Leggi anche
Cagliari-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali della partita

Fiorentina-Roma, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

Fiorentina-Roma si può seguire in diretta e in esclusiva sempre e solo per gli abbonati DAZN. Attraverso una console, PC, smartphone o tablet anche  tramite l'applicazione di DAZN. In alternativa, è disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW, per gli abbonati ai rispettivi servizi. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15:00.

Probabili formazioni di Fiorentina-Roma, partita valida per il 6° turno di Serie A

Stefano Pioli potrebbe optare per un po' di turnover complice anche l'impegno infrasettimanale di Coppa. In attacco potrebbe prendersi una maglia dal 1′ Kean con Fazzini. La Fiorentina deve ancora fare a meno di Christian Kouamé, che sta recuperando dalla rottura del legamento crociato anteriore. Mancherà anche Lamptey, il cui campionato però compromesso per uno stop valutato attorno ai 5 mesi. Nella Roma Bailey è ancora in fase di recupero e anche Paulo Dybala sta rientrando da una lesione di basso grado alla coscia sinistra.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Gosens; Fazzini, Kean. Allenatore: Pioli.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Tsmiskas; Soulé, Pellegrini, Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
MOTOGP INDONESIA
Marc Marquez, frattura al braccio già operato dopo la caduta con Bezzecchi. Vince Aldeguer
Pecco chiude la Sprint 14°mentre Marc Marquez si accontenta del 7° posto
Bagnaia allibito dopo la Sprint: "Teoricamente era la moto di Motegi ma in pratica non lo so"
Bezzecchi vince la Sprint dopo la rimonta su Aldeguer: "Non pensavo ci potessi riuscire"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views