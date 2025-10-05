Fiorentina-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Oggi, domenica 5 ottobre 2025, è in programma la partita tra Fiorentina e Roma, alle ore 15:00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, valida per il 6° turno di Serie A. La gara verrà trasmessa in diretta per gli abbonati di DAZN.

La Fiorentina di Stefano Pioli ha la classica occasione d'oro per fare il colpaccio e cogliere la prima vittoria stagionale in campionato contro la Roma di Gasperini, capolista insieme al Milan e al Napoli. Compito delicatissimo perché fino ad oggi in Serie A la Viola ha steccato, ed è sull'orlo della contestazione da parte del proprio pubblico. La Roma, al contrario, sta ritrovando se stessa e le convinzioni in campo del suo allenatore, sorprendendo per la continuità di risultati che al momento la mettono alla pari delle pretendenti al tricolore.

Partita: Fiorentina-Roma

Dove: Stadio Franchi (Firenze)

Quando: domenica 5 ottobre 2025

Orario: 15:00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 6° turno di Serie A

Dove vedere Fiorentina–Roma in TV: la diretta per abbonati

La partita Fiorentina-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, in TV: la si può seguire su smart TV, attraverso un collegamento online diretto grazie ad una classica console di gioco (PlayStation o Xbox) oppure un dispositivo di connessione wireless (Chromecast o FireFox).

Fiorentina-Roma, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

Fiorentina-Roma si può seguire in diretta e in esclusiva sempre e solo per gli abbonati DAZN. Attraverso una console, PC, smartphone o tablet anche tramite l'applicazione di DAZN. In alternativa, è disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW, per gli abbonati ai rispettivi servizi. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15:00.

Probabili formazioni di Fiorentina-Roma, partita valida per il 6° turno di Serie A

Stefano Pioli potrebbe optare per un po' di turnover complice anche l'impegno infrasettimanale di Coppa. In attacco potrebbe prendersi una maglia dal 1′ Kean con Fazzini. La Fiorentina deve ancora fare a meno di Christian Kouamé, che sta recuperando dalla rottura del legamento crociato anteriore. Mancherà anche Lamptey, il cui campionato però compromesso per uno stop valutato attorno ai 5 mesi. Nella Roma Bailey è ancora in fase di recupero e anche Paulo Dybala sta rientrando da una lesione di basso grado alla coscia sinistra.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Gosens; Fazzini, Kean. Allenatore: Pioli.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Tsmiskas; Soulé, Pellegrini, Dovbyk. Allenatore: Gasperini.