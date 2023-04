Fiorentina-Lech Poznan dove vederla in TV e streaming su TV8, Sky o DAZN: le formazioni della partita di Conference La Fiorentina affronta il Lech Poznan nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League: si gioca allo stadio Franchi alle ore 18.45 con diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina ospita Lech Poznan nella partita di ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022-2023 ed è vicinissima alla qualificazione alle semifinali: si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze con fischio d'inizio alle ore 18.45 con diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

La Viola nella gara d'andata ha battuto per 4-1 i polacchi ipotecando il passaggio al penultimo atto della neonata competizione UEFA: la squadra di Italiano ha dimostrato di essere superiore a quella di van den Brom e nella semifinale affronterà la vincente tra Basilea-Nizza. I toscani nell'ultimo turno di campionato hanno pareggiato contro l'Atalanta così come il Lech ha impattato per 2-2 in casa del Legia Varsavia.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lech Poznan. Italiano punta su Cabral con Ikoné, Saponara e Kouamé alle sue spalle. van den Brom schiera il 3-5-2 con Marchwiński e Ishak.

Partita: Fiorentina-Lech Poznan

Quando si gioca: giovedì 20 aprile

Orario: 18.45

Dove si gioca: stadio Artemio Franchi, Firenze

Canale TV: Sky, DAZN

Diretta Streaming: Sky Go, DAZN, Now

Competizione: Conference League, ritorno quarti di finale

Dove vedere Fiorentina-Lech Poznan in diretta TV

La partita non sarà trasmessa in chiaro da TV8. Per poter seguire la sfida di ritorno del quarto di finale bisognerà essere abbonati a Sky: sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 254) e. Sarà inoltre possibile seguire la partita anche su DAZN. Su Sky la telecronaca sarà affidata alla coppia Ciarravano-Orsi, mentre su DAZN verrà commentata da Dario Mastroianni e Manuel Pasqual.

Fiorentina-Lech Poznan, dove vedere la partita in streaming

Fiorentina-Lech Poznan potrà essere seguita anche in streaming attraverso l'applicazione Sky Go, disponibile per gli abbonati Sky per smartphone, tablet e smart tv. Anche gli abbonati DAZN potranno usufruire del servizio streaming. Si potrà assistere all'incontro anche comprando l'evento sulla piattaforma live on-demand NOW.

Conference League, le probabili formazioni di Fiorentina-Lech Poznan

Italiano ripropone il 4-2-3-1 con la linea difensiva formata da Dodô, Quarta, Igor e Ranieri davanti a Terracciano; Bianco e Mandragora in mediana con Ikoné, Saponara e Kouamé a supporto della punta Cabral. Il Lech Poznan riproporrà il 3-5-2 con Marchwiński e Ishak in attacco.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Quarta, Igor, Ranieri; Bianco, Mandragora; Ikoné, Saponara, Kouamé; Cabral. Allenatore: Italiano.

LECH POZNAN (3-5-2): Bednarek; Pereira, Milić, Šatka; Skóraś, Kvekveskiri, Karlström, Velde, Rebocho; Marchwiński, Ishak. Allenatore: van den Brom.