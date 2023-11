Fiorentina-Juventus si gioca ma Comune e Regione chiedono il rinvio della partita: cosa succede Fiorentina-Juventus si gioca nonostante il parere negativo allo svolgimento della partita da parte del Comune di Firenze e della Regione Toscana. La Lega Serie A resta ferma sulla propria posizione.

A cura di Fabrizio Rinelli

Con il passare delle ore appare sempre più improbabile che Fiorentina-Juventus, in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio Franchi di Firenze, possa essere rinviata dopo quanto accaduto in Toscana in seguito all'alluvione che ha messo in ginocchio diverse zone della regione causando morti, feriti e danni ingenti. La Lega Serie A infatti va avanti per la sua strada nonostante richieste del sindaco Nardella e del presidente della Regione Giani. A meno clamorosi cambi di scenari la partita si giocherà regolarmente.

"È opportuno rinviarla per la situazione che si è determinata nella Toscana centrale”. Sono state queste le parole dello stesso Giani in merito al possibile rinvio di Fiorentina-Juventus dopo la tragedia sul territorio toscano a causa del maltempo. “Ringrazio i giovani della Curva Fiesole che stasera invece che alla partita saranno a Campi Bisenzio – ha detto ancora – Li apprezzo per la scelta che hanno fatto di andare a spalare piuttosto che andare a vedere la partita”. Forti critiche espresse anche da parte di Matteo Renzi e diversi artisti toscani.

Dunque, nonostante il Comune di Firenze, nella persona del sindaco Dario Nardella, avesse fatto sapere delle difficoltà anche organizzativi e delle forze di polizia da impiegare per una partita anche molto sentita specie per via della rivalità tra le tifoserie, il presidente Lorenzo Casini ha ribadito la decisione di giocare comunque la partita. "Giocare il match in queste ore non ha proprio senso – ha spiegato invece l'ex Premier Renzi tifosissimo Viola – ci sono tanti territori ancora in difficoltà intorno a Firenze, non è logico mandare centinaia di poliziotti, carabinieri, soccorritori allo Stadio anziché a Campi Bisenzio o a Quarrata“.

Già nella giornata di ieri c'era stata la dura presa di posizione da parte della Curva Fiesole che si asterrà dal tifo dopo il maltempo che ha provocato vittime sul territorio toscano: “Chiedere il rinvio è una cosa semplice e doverosa – ha detto ancora – peccato che solo gli ultras abbiano detto la cosa giusta mentre le Istituzioni invece stiano facendo una cosa profondamente sbagliata". Anche il mondo della musica, nella persona di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, noto cantautore e conduttore televisivo toscano, si è appellato anche a Commisso per far rinviare la partita: "È inopportuno e vergognoso – ha detto prima di rivolgersi al patron viola – La invito a ripensarci, non sempre ‘The show must go on'”