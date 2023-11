Fiorentina-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita La Fiorentina ospita la Juventus nella supersfida dell’’11ª giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica alle 20:45 al Franchi. Le ultime news sulle formazioni dei due allenatori.

A cura di Ada Cotugno

Dopo lo sfortunato finale contro la Lazio nel posticipo di lunedì, la Fiorentina torna in campo per la super sfida alla Juventus. Una partita molto sentita e con una posta in palio altissima per entrambe le squadre per continuare a macinare punti nella zona Europa. Domenica sera alle ore 20:45 al Franchi si ritroveranno due squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti.

La Viola è reduce da due sconfitte consecutive, arrivate in un inizio di campionato davvero ottimo che l'ha subito portata nelle zone nobili della classifica. L'obiettivo di Vincenzo Italiano è quello di tornare alla vittoria contro un avversario forte per macinare punti e recuperare il morale perso dopo i due ultimi crollo, specialmente quello contro la Lazio arrivato nei minuti di recupero.

Dall'altra parte c'è invece la Juventus che, nella sua stagione senza coppe, vuole approfittare della situazione per tornare al trionfo dopo tre anni. La parola d'ordine per Massimiliano Allegri è continuità, condizione obbligatoria per trovare la quarta vittoria consecutiva e tentare l'assalto al primo posto.

Fiorentina (4-2-3-1): Terraciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kositc; Chiesa, Vlahovic.

Partita: Fiorentina-Juventus

Quando: domenica 5 novembre 2023

Orario: 20:45

Dove: Franchi, Firenze

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn (Sky)

Diretta streaming: Dazn

Competizione: Serie A, 11ª giornata

Dove vedere Fiorentina-Juve in diretta tv su Sky o Dazn

Fiorentina-Juventus si giocherà domenica sera alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati Sky che hanno attivato il servizio potranno seguirla in contemporanea anche su Zona DAZN, disponibile al canale 214.

Fiorentina-Juventus, dove vederla in streaming

La partita del Franchi sarà visibile anche in diretta streaming: Fiorentina-Juventus potrà essere seguita in streaming su DAZN su smartphone, tablet, pc e tutti i dispositivi supportati. Non è prevista invece messa in onda sulla app di Sky Go né su NOW.

Serie A, le probabili formazioni di Fiorentina-Juve

Per rilanciarsi in zona Champions la Fiorentina proverà a schierare la miglior formazione possibile. Tra i pali la prima scelta è Terracciano, a centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Ikoné e Brekalo (con il primo leggermente in vantaggio), mentre come terminale offensivo Beltran potrebbe partire titolare e togliere il posto a Nzola che verrebbe utilizzato a partita in corso.

Anche da parte della Juventus non ci saranno grandi rotazioni: Gatti, Bremer e Rugani saranno i tre di difesa, Cambiaso è in vantaggio su Miretti mentre in avanti Allegri darà spazio alla coppia offensiva formata dai due ex Chiesa e Vlahovic.

Fiorentina (4-2-3-1): Terraciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kositc; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri