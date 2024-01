Fiorentina-Inter interrotta a inizio secondo tempo da un invasore solitario: Lautaro lo abbraccia Fuori programma al Franchi in occasione di Fiorentina-Inter quando a inizio ripresa un giovane ragazzo ha superato il cordone di sicurezza correndo in mezzo al campo in direzione di Lautaro. L’argentino ha abbracciato il giovane che poi ha scattato il classico selfie, prima di essere allontanato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

148 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter conduce 1-0 sulla Fiorentina grazie al gol di Lautaro nel primo tempo, ma al Franchi il gioco si è dovuto fermare improvvisamente dopo qualche istante dall'inizio della ripresa perché sul terreno di gioco si è presentato un giovane tifoso che è riuscito a superare il cordone di sicurezza. Momenti di imbarazzo e, mentre gli addetti si adoperavano per fermarlo, il ragazzo si è diretto velocemente a centrocampo in direzione di Lautaro Martinez. Che lo ha aspettato, abbracciato e ha permesso che il tifoso scattasse il proprio selfie.

Una scena inaspettata e che non si spiega come sia stata possibile, vista l'attenzione in ogni stadio di Serie A per garantire sicurezza e incolumità dei giocatori in campo. Eppure al Franchi qualcosa non ha funzionato e una falla nel cordone di chi controlla che nessun estraneo entri in campo ci dev'essere stata. Al 46′, infatti, pochissimo dopo il fischio di inizio del secondo tempo, la partita tra Fiorentina e Inter si è dovuta improvvisamente interrompere per una invasione sul terreno di gioco.

Nulla di pericoloso o violento, visto che si è trattato di un ragazzo di solo 11 anni, evidentemente di fede nerazzurra che non ha resistito di poter raggiungere in ogni modo il suo beniamino, Lautaro Martinez. E' stato infatti il capitano argentino l'obiettivo ella corsa del tifoso che, senza alcun impedimento ha raggiunto l'attaccante nerazzurro, autore del gol dell'attuale vantaggio interista e lo ha abbracciato, ricambiato dal "Toro". Poi, poco prima di essere prelevato dagli addetti alla sicurezza, il tifoso è riuscito anche a scattarsi il classico selfie, per immortalare il momento unico.

Dopo qualche secondo, riportato il ragazzo a bordo campo, la partita è potuta riprendere regolarmente dal risultato di 1-0. Vantaggio ottenuto dall'Inter proprio da Lautaro Martinez, il "Toro" goleador che guida anche la classifica marcatori.