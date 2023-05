Fiorentina-Basilea dove vederla in TV e in diretta streaming: le formazioni della partita Fiorentina-Basilea è la semifinale di andata della Conference League 2022-2023. La partita inizierà alle ore 21, non sarà visibile in chiaro. Le ultime notizie sulle formazioni di Italiano e Vogel.

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina ospita il Basilea per la semifinale d'andata della Conference League 2022-2023. La Viola di Vincenzo Italiano vuole tornare a giocare una finale europea dopo più di trent'anni e proverà ad indirizzare il doppio confronto contro gli elvetici già nella partita dello stadio Artemio Franchi: si scende in campo oggi, giovedì 11 maggio 2023, con fischio d'inizio alle ore 21 e la partita si potrà seguire in diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

I toscani nell'ultimo turno di campionato hanno perso per 1-0 in casa del Napoli ma non c'è tempo per ripensare alla sconfitta dello stadio Maradona perché c'è una gara che può entrare nella storia del club gigliato: i ragazzi di Italiano sono consapevoli dell'importanza del doppio confronto contro i RotBlau, che hanno perso contro lo Zurigo nell'ultima giornata e continuano a mostrare delle difficoltà nel campionato svizzero ma ha fatto un cammino europeo importante partendo dal secondo turno preliminare.

Sono due i precedenti tra Fiorentina e Basilea nelle competizioni europee: una vittoria per la squadra svizzera (2-1 a Firenze) e un pareggio (2-2 al St. Jakob Stadium) nella fase a gironi dell’Europa League 2015-2016.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Basilea. Cabral riferimento centrale offensivo con Ikoné, Bonaventura e Saponara sulla trequarti pronti a innescarlo. Vogel con Zeqiri unica punta e il tandem Amdouni-Males alle spalle.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Saponara; Cabral. Allenatore: Italiano.

BASILEA (3-4-2-1): Hitz; Lang, Adams, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Lopez; Amdouni, Males; Zeqiri. Allenatore: Vogel.

Partita: Fiorentina-Basilea

Quando: giovedì 11 maggio 2023

Orario: 21.00

Dove: stadio Artemio Franchi, Firenze

Diretta TV: Sky, DAZN

Diretta streaming: Sky, DAZN, NOW

Competizione: Conference League, semifinale andata

Dove vedere Fiorentina-Basilea in diretta TV

Dove vedere Fiorentina-Basilea in TV? La partita di andata delle semifinali di Conference League si potrà seguire in diretta su Sky, che la manderà in onda sui canali Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (254); e su DAZN, scaricando l'app su smart tv compatibili oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure console PlayStation e XBox.

Fiorentina-Basilea dove vederla in streaming

Fiorentina-Basilea sarà visibile anche in diretta streaming con Sky-Go, per gli abbonati Sky; su DAZN e con NOW, previo pagamento del pacchetto Sport. Per DAZN la telecronaca sarà di Riccardo Buscaglia con il commento tecnico da Manuel Pasqual.

Conference League, le probabili formazioni di Fiorentina-Basilea

Italiano dovrà fare a meno dello squalificato Milenkovic: coppia centrale di difesa formata da Martinez Quarta e Igor, con Dodo e Biraghi sulle fasce. Ikoné e Cabral tornano tra i titolari, con Bonaventura e Saponara che comporranno la linea di trequarti. Mandragora e Castrovilli in mediana.

Vogel si affida a Zeqiri punta centrale, con Amdouni e Males sulla trequarti. Mediana guidata da Xhaka, con Ndoye, Diouf e Lopez. Lang, Adams e Pelmard difendono la porta di Hitz.

