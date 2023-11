Figuraccia Nagelsmann, dice al portiere delle Germania di simulare un infortunio: “Stai giù!” La Germania è in grande difficoltà nella sua marcia di avvicinamento agli Europei casalinghi e non giova alla causa il comportamento palesemente antisportivo tenuto dal nuovo Ct Julian Nagelsmann durante la sconfitta con l’Austria: il tecnico ha chiesto al portiere Kevin Trapp di simulare un infortunio.

A cura di Paolo Fiorenza

La Germania continua nella sua via crucis in preparazione dei campionati europei di calcio che si disputeranno l'anno prossimo in terra tedesca. Gundogan e compagni sono qualificati di diritto in quanto organizzatori del torneo e dunque da mesi – da quando è finito il disastroso Mondiale in Qatar in cui non superarono il girone – stanno giocando solo amichevoli. Il filotto di sconfitte nella prima parte dell'anno ha portato all'avvicendamento in panchina tra Hansi Flick e Julian Nagelsmann, ma anche il nuovo Ct è adesso in difficoltà e nelle ultime ore è finito nel mirino per un atteggiamento non esattamente sportivo, allorquando ha chiesto al portiere Kevin Trapp di simulare un infortunio.

La Germania salutò i Mondiali il primo dicembre 2022: pur vincendo con la Costa Rica nell'ultimo match del girone, fu eliminata da Spagna e Giappone. La selezione teutonica è tornata in campo a marzo di quest'anno, giocando contro il Perù la prima della lunga serie di amichevoli programmate da qua agli Europei: una vittoria per 2-0, cui hanno fatto seguito quattro sconfitte con Belgio, Polonia, Colombia e Giappone, inframmezzate dal pareggio casalingo con l'Ucraina. Una striscia horror – corroborata dall'evidente caos tecnico – che ha indotto la Federazione a dare il benservito a Flick e virare lo scorso settembre su Nagelsmann, reduce dal surreale esonero di qualche mese prima da parte Bayern Monaco, quando era secondo in campionato ma soprattutto nei quarti di Champions League.

La delusione di Julian Nagelsmann durante Austria-Germania, vinta dai padroni di casa 2-0

Il nuovo Ct era partito bene con due vittorie su Francia e Stati Uniti, ma successivamente è arrivato il pareggio interno col Messico e poi in questa sosta due brutte sconfitte con la Turchia a Berlino e con l'Austria a Vienna. Quest'ultima amichevole si è giocata ieri ed è stato decisa da un gol per tempo dei padroni di casa, a segno con Sabitzer e Baumgartner. Il match con l'Austria è stato condizionato dalla stupida espulsione di Leroy Sané all'inizio della ripresa, qualcosa che sicuramente non giova alla causa tedesca e che ha attirato critiche al giocatore del Bayern per la sua condotta.

Così come non aiuta Nagelsmann l'essersi comportato in maniera palesemente antisportiva, immortalata in un video diventato virale: poco dopo il rosso di Sané, il Ct della Germania fa ampi gesti al portiere Trapp invitandolo a buttarsi a terra per simulare un infortunio. La scena è davvero penosa: il numero uno dell'Eintracht sta per battere una rimessa dal fondo, poi viene richiamato dal fischio del tecnico, che gli urla di accasciarsi sul terreno di gioco, cosa che Trapp a quel punto fa prontamente. La sosta forzata del gioco è necessaria a Nagelsmann per effettuare la sostituzione con cui riequilibrare la squadra ridotta in 10 uomini: le finte cure al portiere consentono dunque a Henrichs di entrare in campo al posto di Brandt, con tanto di istruzioni consegnate a Havertz.

Una brutta scena, per la quale il Ct ha ricevuto una pioggia di critiche sui social, accomunando i risultati disastrosi della nazionale al comportamento non consono di chi rappresenta i colori tedeschi: "Vergogna assoluta", hanno scritto i tifosi, la cui fiducia in vista degli Europei casalinghi è ai minimi termini.