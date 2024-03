Figo incanta con Inter Legends, il suo gol d’esterno è una delizia: la classe non va in pensione Figo è sempre un fuoriclasse, il suo gol d’esterno con l’Inter Legends è una delizia: per il portoghese doppietta in Georgia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Figo è stato un calciatore formidabile ma continua ad incantare anche dopo il suo ritorno. Nell'ultima uscita dell'Inter Legends in Georgia in fuoriclasse portoghese ha incantato i tifosi presenti all'Acharabet Arena di Batumi con una doppietta ma è soprattutto il primo gol che ha strappato applausi allo stadio georgiano.

Il Pallone d'Oro del 2000 ha sbloccato il risultato nel primo tempo con un gran gol d'esterno destro su passaggio di Karagounis: Figo arriva in corsa sulla destra dell'area di rigore e tocca la palla con la parte esterna del piede per mandarla a battere sotto la traversa e farla finire in rete.

Il raddoppio è arrivato nella ripresa sempre ad opera del numero 7 su assist di Rodrigo Palacio. I nerazzurri hanno colpito anche due pali, con Maicon e Cambiasso, e una traversa con Milito.

Luis Figo ed è stato uno dei protagonisti del calcio mondiale a cavallo dei due millenni e dopo una lunga militanza nel Real Madrid decise di provare un'esperienza in Italia vestendo la maglia dell'Inter per quattro stagioni.

La squadra che ha affrontato l'Inter Legends era formata da ex calciatori della nazionale georgiana: al pubblico italiano sarà noto certamente l'ex milanista Kaladze ma c'erano anche giocatori del calibro di Arveladze, ex Ajax e Rangers; Kinkladze, ex Manchester City; e Kobiashvili, che in Germania ha indossato le maglie di Friburgo, Schalke 04 e Hertha Berlino.

Il tabellino di GEO 11-INTER LEGENDS 0-2

RETI: 22′, 72′ Figo (I).

GEO 11 (4-3-3): 29 Revishvili; 22 Navalovski, 3 Tskhadadze, 4 Kaladze, 13 Khizanishvili; 10 Kobiashvili, 10 Kinkladze, 19 Kobakhidze; 14 Ketsbaia, 11 Shota Arveladze, 9 Iashvili. A disposizione: 1 Lomaia, 5 Amisulashvili, 7 Ananidze, 7 Nemsadze, 8 Jamarauli, 16 Asatiani, 16 Kvirkvelia, 18 Ghudushauri, 21 Martsvaladze, 23 Mchedlidze, 11 Archil Arveladze, 30 Demetradze. Allenatore: Alexsandre Chivadze

INTER FOREVER (4-3-2-1): 12 Julio Cesar; 13 Maicon, 6 Lucio, 23 Materazzi, 2 Cordoba; 4 Zanetti, 19 Cambiasso, 16 Karagounis; 10 Sneijder, 7 Figo; 22 Milito. A disposizione: 1 Frey, 5 Galante, 33 Colonnese, 20 Borja Valero, 14 Kharja, 8 Palacio, 27 Pandev, 29 Suazo.