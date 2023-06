Ferrero non molla il calcio: dopo la Samp ora può ripartire dalla Serie C acquistando un nuovo club Massimo Ferrero avrebbe messo nel mirino l’acquisto del Perugia dopo l’addio alla Sampdoria e la cessione del club a Radrizzani e Manfredi. Ci sarebbero già stati i primi contatti con l’attuale presidente degli umbri Santopadre.

A cura di Fabrizio Rinelli

Massimo Ferrero non è più il proprietario della Sampdoria. Il ‘viperetta' è uscito dalla scena dopo il caos generatosi nel club blucerchiato che è stato a un passo dal fallimento e che invece ora potrà disputare il campionato di Serie B dopo la retrocessione dalla A in questa stagione. Decisivo l'affondo di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi che hanno acquisito le quote societarie dei liguri preservando il titolo e la categoria nonostante la squadra debba iniziare il prossimo campionato cadetto con -4 punti in classifica per via del mancato pagamento degli stipendi di calciatori e staff tecnico relativi al primo trimestre del 2023.

Ferrero dunque fuori dal mondo del calcio? Neanche per sogno. Il vulcanico ex proprietario della Sampdoria pare proprio che abbia messo nel mirino un altro club avviando addirittura già i contatti per pensare all'acquisto. Si tratta del Perugia, un altro club storico italiano che però un po' a sorpresa è retrocesso in Serie C dopo aver concluso la regolare stagione in B al terzultimo posto in classifica seguito da SPAL e Benevento.

Ferrero in tribuna con la sciarpa della Sampdoria nei primi periodi da presidente del club.

Secondo quanto riferisce la stampa umbra ci sarebbe già stato un primo contatto con l'attuale proprietario degli umbri: Massimiliano Santopadre. Le parti avrebbero già avuto i primi colloqui e l’offerta finale dovrebbe essere basata su una cifra che comprende quote societarie, marchio, debiti e ulteriori bonus. I tifosi sono basiti da questa indiscrezione specie dopo quanto accaduto con la Sampdoria. Da tempo il Perugia, dopo aver riconquistato la Serie B e quest'anno nuovamente la retrocessione in C, sta provando a ridare a Perugia una promozione in Serie A che sarebbe un sogno per gli umbri. Da Santopadre e da Perugia non ci sono annunci ufficiali sull'affare, solo la nota dello stesso patron attuale del club che ha sottolineato la sua volontà di vendere:

"Prendo atto di quanto in questi 11 giorni mi è stato detto e comunicato in tutti i modi e da svariate direzioni – si legge – Non ultimo questa mattina l’ennesimo comunicato proveniente dagli ultras Perugia che mi intimano di andare via e che addirittura tutti mi devono ‘far terra bruciata intorno' come se fossi l’ultimo dei delinquenti". Santopadre nel suo lungo comunicato ha poi concluso: "Detto ciò comunico che il club è in vendita ma non da oggi bensì dal lontano 2017, nessuna offerta concreta è stata mai ricevuta, solo chiacchiere fatte soprattutto da intermediari che al telefono mi proponevano cifre a cui non sono mai seguite mail o comunicazioni ufficiali".

Da capire ora se Ferrero tenterà l'affondo decisivo forte anche della somma percepita da Radrizzani e Manfredi per la Samp. La nuova società blucerchiata avrebbe speso un totale di 190 milioni di euro, di cui 90 sono i debiti pregressi, 40 destinati all’aumento del capitale, 26,5 per il saldo dei concordati e 35 milioni per i nuovi investimenti.