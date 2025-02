video suggerito

Feroce sfogo di Raphinha contro gli arbitri durante Barcellona-Alaves: "Siete dei codardi, tutti!" Il brasiliano del Barcellona è esploso durante la partita contro l'Alaves verso l'arbitro e il quarto uomo con insulti diretti: "Fanc… non mi interessa nulla!" ha urlato, tenuto a stento dal tecnico Flick. "Siete solo tutti dei codardi!".

A cura di Alessio Pediglieri

Il Barcellona è tornato a vincere in Liga contro l'Alavés approfittando della sconfitta della capolista Real Madrid, accorciando in classifica. Ma a tenere banco nel post gara non è stato il successo di misura degli uomini di Flick, bensì la protesta in campo del brasiliano Raphinha che, al momento della sostituzione, ha esploso tutta la sua furia contro il quarto uomo e la gestione arbitrale: "Siete solo dei codardi!" ha urlato mentre il tecnico ha provato ad allontanarlo per evitare il peggio. Il motivo? L'enorme mole di falli commessa dall'Alves e la quasi assoluta mancanza di sanzioni, con soli due ammoniti.

La furia di Raphinha contro l'arbitraggio di Barcellona-Alavès

Il motivo principale della rabbia feroce di Raphinha è stato il numero altissimo di falli commessi dai giocatori dell'Alavés: i "babazorros" hanno commesso ben 20 falli, ma tutto ciò non è servito perché l'arbitro Munuera e il quarto uomo si adoperassero per punire i giocatori ospiti, se non in due sporadiche volte, mentre per il Barcellona sono arrivati ben 5 cartellini gialli (tra cui lo stesso Raphinha) su un totale di 8 falli: una disparità manifesta che il giocatore azulgrana ha voluto evidenziare con il proprio sfogo a favore di telecamere.

Raphinha esplode a favore di telecamere: "Fanc… siete tutti dei codardi"

Mentre Raphinha si dirigeva verso la linea laterale, sostituito da Flick, dove si trovava già Ferran Torres, ha colto l'occasione per dire al quarto uomo ciò che pensava sulla gestione arbitrale della partita tra Barcellona e Alaves: "Bisogna dire qualcosa anche a questi qui! Non solo a noi", ha inizialmente urlato riferendosi ai giocatori avversari sempre "graziati" dall'arbitro.

Poi, trattenuto a stento da Hansi Flick, si è liverato dal proprio tecnico, visibilmente alterato: "Non mi interessa niente… fanc***". Per poi concludere la propria invettiva una volta in panchina. Sempre a favore di telecamere, dai microfoni a bordo campo si è colto perfettamente in diretta TV, l'ultima parte del pensiero di Raphinha, ancora verso gli arbitri: "Siete solo dei codardi!" Tutti, codardi!"