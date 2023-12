Ferencvaros-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Conference League Oggi la Fiorentina gioca contro il Ferencvaros l’ultima partita del Gruppo F di Conference League decisiva per qualificarsi direttamente agli ottavi senza passare per i playoff. Diretta tv e live streaming su Sky e Dazn, le ultime news sulle formazioni scelte da Italiano e Stankovic.

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi la Fiorentina affronta la trasferta in casa degli ungheresi del Ferencvaros in cui c'è in palio il primato nel Gruppo F della Conference League 2023-2024 che vale l'accesso diretto agli ottavi di finale. Calcio d'inizio dell'ultima partita della fase a gironi di scena alla Groupama Arena di Budapest fissato alle ore 18:45. Ferencvaros-Fiorentina si può vedere in diretta TV su Sky e in live streaming su Dazn, Now e SkyGo.

La squadra di Vincenzo Italiano, che arriva a questo match conclusivo con due punti di vantaggio sui magiari, oggi ha bisogno di almeno un pareggio nel confronto con la compagine guidata dalla vecchia conoscenza del calcio italiano Dejan Stankovic per chiudere in testa al proprio girone ed evitare così il playoff contro le squadre retrocesse dall'Europa League. Ed è per questo che il tecnico viola sembra intenzionato a limitare il turnover con gli acciaccati Bonaventura, Arthur e Sottil lasciati precauzionalmente a Firenze e Nzola che inizialmente dovrebbe partire dalla panchina. Discorso diverso invece per il Ferencvaros che deve evitare la sconfitta contro i toscani per assicurarsi la certezza della qualificazione al prossimo turno anche nel caso il Genk batta con più di un gol di scarto il Cukaricki nell'altro match del girone.

Partita: Ferencvaros-Fiorentina

Quando: giovedì 14 dicembre 2023

Orario: 18:45

Dove: Groupama Arena, Budapest

Diretta TV: Sky, Dazn

Diretta streaming: DAZN, Now, Sky Go

Competizione: Conference League, 6ª Giornata

Dove vedere Ferencvaros-Fiorentina oggi in diretta TV su Sky e DAZN

La partita Ferencvaros-Fiorentina si può vedere in diretta TV solo su Sky ai canali Sky Sport Max (canale 203 del decoder satellitare) e Sky Sport 253 e DAZN mentre non sarà trasmessa in chiaro su TV8, nemmeno in differita. Su Sky a commentare il match di Conference League di oggi ci sarà Massimo Marianella affiancato da Lorenzo Minotti, mentre su Dazn la telecronaca è affidata a Stefano Borghi.

Ferencvaros-Fiorentina, dove vederla in streaming

Ferencvaros-Fiorentina di oggi si può vedere anche in live streaming ma solo per abbonati: gli utenti Sky infatti potranno assistere al match di Budapest della Viola anche dall'app SkyGo, chi invece a sottoscritto il ‘pass sport' potrà guardarla sulla piattaforma NOW e gli abbonati a DAZN potranno assistere all'incontro di Conference League sul sito oppure tramite la app di riferimento.

Le probabili formazioni di Ferencvaros-Fiorentina di Conference League

Turnover ridotto per la Fiorentina con Vincenzo Italiano intenzionato a dare spazio a qualche seconde linea nel match di oggi contro il Ferencvaros. Nella linea a quattro davanti al portiere di Coppa Christensen difatti Parisi prenderà il posto dello squalificato Biraghi, a centrocampo invece turno di riposo per Duncan, Arthur e Bonaventura (al loro posto Mandragora, Maxime Lopez e Barak) mentre in attacco Beltran dovrebbe essere favorito a partire titolare rispetto a Nzola mentre l'acciaccato Sottil sarà sostituito da Brekalo. In dubbio invece la partenza dal primo minuto per Nico Gonzalez in ballottaggio con Ikoné. Titolarissimi dal primo minuto invece per Dejan Stankovic.

Ferencvaros (4-3-3): Dibusz; C.Ramirez, Abena, Wingo, Makreckis; Ben Romdhane, Siger, Abu Fani; A.Traoré, Pesic, Marquinhos. All. Stankovic.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran. All. Italiano.