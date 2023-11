Felipe Melo in lacrime durante l’inno brasiliano: nessuno l’aveva mai visto così prima Felipe Melo in lacrime durante l’inno brasiliano prima della finale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e Fluminense.

A cura di Vito Lamorte

Felipe Melo in lacrime durante l'inno brasiliano prima della finale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e Fluminense. L'ex centrocampista della Juventus e della Fiorentina ha disputato 3 finali nelle ultime 4 edizioni ma l'entusiasmo e la passione restano intatte.

Il calciatore ormai 40enne, nonostante il problema muscolare accusato contro il Goias nell’ultimo turno di campionato, ha stretto i denti e il suo nome non poteva mancare: Felipe Melo ha vissuto ancora una stagione da protagonista, praticamente sempre in campo nella Tricolor e vorrebbe alzare la coppa per la terza volta dopo le due col Palmeiras (2020 e 2021),

Reazione diversa ma per certi versi simile quella di Ganso: il centrocampista offensivo ha provato ad aprire forte gli occhi durante l'inno brasiliano per evitare la commozione ma l'effetto creato è stato quasi una smorfia di sorpresa.

(in aggiornamento)