Federico Chiesa conquista il Liverpool al debutto da titolare: subito un assist acrobatico All’esordio da titolare con il Liverpool, Federico Chiesa è stato grande protagonista anche con un assist favoloso. L’ex juventino ha strappato applausi ad Anfield. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Liverpool di Arne Slot ha superato brillantemente il West Ham nei sedicesimi di finale della Carabao Cup. La partita è finita con il punteggio di 5-1. Una mazzata per gli Hammers, che pure erano passati in vantaggio. Tre goleador differenti per i Reds, tra questi non c'è stato Federico Chiesa, che però si è preso la scena con un assist acrobatico che ha strabiliato e ha conquistato applausi enormi ad Anfield Road.

Chiesa titolare per la prima volta con il Liverpool

Dopo la partita vinta a San Siro con il Milan, Slot aveva parlato anche di Chiesa e ribadendo che era un po' in ritardo di preparazione aveva spiegato che lo stava centellinando prima di lanciarlo definitivamente con il Liverpool. Contro i rossoneri era entrato in campo al 93′, poi con il Bournemouth in Premier ha giocato circa un quarto d'ora, mentre con il West Ham è stato scelto per la prima volta tra i titolari. Chiesa ha ripagato Slot e ha mostrato le sue qualità, in un momento tra l'altro delicato. Perché il Liverpool si è imposto per 5-1, ma in vantaggio erano passati i londinesi.

L'assist in rovesciata di Chiesa in Carabao Cup

Chiesa è stato impiegato nel 4-2-3-1 ed ha giocato sulla fascia destra. Dopo l'autorete di Quansah, il Liverpool ha iniziato a spingere e ha trovato il gol del pari al 25′ con Diogo Jota che ha sfruttato una giocata acrobatica dell'ex calciatore della Juventus, che da posizione defilata non poteva calciare e ha colpito al volo, il pallone si è schiacciato a terra ed è stato poi intercettato dall'attaccante portoghese che di rapina ha anticipato il portiere del West Ham ha rimesso le cose in parità.

Poi il Liverpool ha dilagato. Diogo Jota ha fatto una doppietta, così come Gakpo, gol pure di Salah che ha preso il posto nella ripresa proprio di Chiesa, che ha strappato applausi nei minuti e nelle ore immediatamente successive su web e social per quella meravigliosa giocata.