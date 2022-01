Favola Comore, prima storica vittoria in Coppa d’Africa: Ghana umiliato e fuori dal torneo Comore scrive la prima grande pagina di storia di questa Coppa d’Africa. La Nazionale isolana vince la sua prima gara in assoluto in questo torneo ed elimina clamorosamente il Ghana dopo 16 anni.

A cura di Fabrizio Rinelli

È la prima volta dal 2006 che il Ghana non supera la fase a gironi della Coppa d'Africa. I Black Stars riescono a conquistare solo un punto nel gruppo C con Marocco, Gabon e Comore. Proprio la Nazionale dello Stato insulare dell'Africa Orientale è riuscita a raccontare la prima grande favola di questa edizione 2022. Dopo aver realizzato il primo storico gol in Coppa d'Africa, Comore è riuscita incredibilmente a vincere la sfida contro il Ghana con il punteggio di 3-2. Una sfida che era una sorta di spareggio per entrare tra le migliori terze. Comore era infatti ferma a zero punto contro il solo punto del Ghana.

La vittoria ha consentito alla Nazionale di conquistare 3 punti d'oro per la conquista della terza posizione nella fase a gironi. Un'autentica figuraccia per il ben più quotato Ghana, mentre è l'inizio di una storia bellissima per Comore. Accade davvero di tutto in Camerun. Le isole sono passate in vantaggio con Fardou Ben, poi il clamoroso rosso ad Ayew che sbarra la strada al Ghana. E così Mogni segna il gol dello 0-2 prima della rimonta ghanese con Boakye e Dijku. Quando tutto sembra destinato al pari che avrebbe eliminato entrambe le squadre, ci pensa ancora Mogni a segnare il gol del definitivo 2-3 che dà speranze agli isolani.

Incredibilmente, la squadra classificata al 132° posto nel mondo ora ha la possibilità di raggiungere la fase a eliminazione diretta come una delle quattro squadre al terzo posto meglio classificate. Al momento Comore è infatti ferma a 3 punti nella classifica delle migliori terze alle spalle di Malawi e Capo Verde con 4 mentre la Tunisia è a pari punti con 3 punti ma con una migliore differenza reti. Il gol di Mogni siglato all'85' ha inflitto la prima clamorosa eliminazione del Ghana dalla fase a gironi dal 2006. La prima vera grande sorpresa di questa Coppa d'Africa.