Falcone para un rigore ad Asllani al 91′ e salva la vittoria del Lecce: il Torino cade al Via del Mare

Il Lecce conquista tre punti pesantissimi contro il Torino e fa un gran balzo in classifica. Decisivo il portiere di casa, Falcone, che al primo minuto di recupero ha parato un calcio di rigore all’ex Inter Asllani. Salvato così il risultato di 2-1 che fa esplodere il Via del Mare, regalando uno scatto salvezza importante alla squadra di Di Francesco. Tempi duri per Baroni, alla seconda sconfitta di fila.

Banda-Coulibaly e il Lecce vola

I salentini hanno avuto il merito di piazzare un uno-due da ko nel primo tempo in due minuti. Prima ci ha pensato Coulibaly a sbloccare il risultato con una bella deviazione sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Toro colpito e affondato, visto che a stretto giro è arrivato il raddoppio di Banda a finalizzare un grande contropiede. Una mazzata per i granata che solo nella ripresa sono tornati ad essere un po’ più propositivi spronati da Baroni all’intervallo.

E qualcosa in più nella ripresa si è visto da parte degli ospiti che hanno accorciato con Che Adams. L’attaccante dopo una palla persa da Banda ha scaricato un tiro che, con la complicità di una deviazione ha superato l’incolpevole Falcone. Ci ha provato la formazione di Baroni a trovare il pari con la chance colossale arrivata in pieno recupero.

Falcone eroe del Lecce, rigore parato nel recupero

Morente infatti nel tentativo di calciare il pallone ha preso la gamba di Coco in area di rigore. L’intervento del Var ha spinto Mariani all’on-fiele review: calcio di rigore e inutili le proteste della formazione di casa. Dal dischetto però ecco che Falcone ha ipnotizzato Asllani, spegnendo i sogni di rimonta del Torino e accendendo la festa del Lecce al ritorno alla vittoria in casa dopo 196 giorni.

La classifica parla chiaro con il Lecce a quota 13 a giù 3 sulla zona retrocessione e sul Pisa. Un punto in meno di un Torino che dovrà guardarsi le spalle e cercare di invertire la rotta in tempi brevi.