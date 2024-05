video suggerito

Fagioli torna tra i convocati della Juve dopo la squalifica: può giocare contro il Bologna All’esordio sulla panchina della Juventus Paolo Montero ha convocato anche Fagioli: il centrocampista ha scontato i suoi 7 mesi di squalifica e può tornare in campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Dopo sette mesi Nicolò Fagioli può tornare in campo contro la Juventus: la squalifica del giocatore per il caso scommesse è ufficialmente finita e il giocatore è stato convocato per la partita contro il Bologna da Paolo Montero, il sostituto di Massimiliano Allegri per queste ultime due uscite di campionato. Il provvedimento era cominciato lo scorso 20 ottobre ed è terminato proprio oggi, giusto in tempo per permettergli di rientrare nella lista dei convocati.

I bianconeri scenderanno in campo alle 20:45 per la penultima gara di questa Serie A conto il Bologna, uno scontro al vertice che segna la svolta nella carriera di Fagioli. Al suo esordio in assoluto sulla panchina Montero ha deciso di includerlo tra i centrocampisti convocati, permettendogli così di scendere in campo sette mesi dopo la sentenza scaturita dal patteggiamento del giocatore con la Procura Federale.

Il suo ritorno in campo coincide con uno scontro diretto molto delicato per la Juventus: i bianconeri sono appaiati in classifica proprio al Bologna e sperano di poter mettere le mani sul terzo posto in campionato togliendo alla squadra di Thiago Motta la soddisfazione di scalare altre posizioni per un piazzamento che sarebbe storico. Per Fagioli sarà un ritorno in grande stile dopo sette mesi di assenza. L'ultima partita con la Vecchia Signora risale allo scorso 1 ottobre, nel pareggio per 0-0 contro l'Atalanta.

Fagioli ha scontato la squalifica per il caso scommesse

Dopo sette mesi esatti termina la sanzione per Fagioli che il 20 ottobre 2023 era stato squalificato per il suo coinvolgimento nel caso scommesse. In totale la Procura Federale gli aveva inflitto la pena per 12 mesi in totale, di cui 7 da scontare nell'attività sportiva e 5 commutati in "prescrizioni alternative", tra cui l'obbligo di curare la ludopatia con un piano terapeutico della durata di almeno 6 mesi. Fagioli ha finito ufficialmente la squalifica ieri, il 19 maggio 2024, e ha portato avanti la sua riabilitazione con uno psicoterapeuta che ha seguito da vicino il suo percorso permettendogli di ripartire con la sua carriera senza più ombre.