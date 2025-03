video suggerito

Fabregas sorprende tutti in diretta dopo il ko del Como a Roma: "Per me oggi abbiamo vinto" Cesc Fabregas era in tribuna per squalifica all'Olimpico ad assistere da lontano alla partita del suo Como contro la Roma di Claudio Ranieri. Il tecnico spagnolo fa i complimenti alla squadra e sorprende tutti: "Per me oggi abbiamo vinto".

A cura di Fabrizio Rinelli

Cesc Fabregas era in tribuna per squalifica all'Olimpico ad assistere da lontano alla partita del suo Como contro la Roma di Claudio Ranieri. Il vantaggio dei lombardi aveva un po' illuso gli ospiti che poi si sono ritrovati rimontati dai gol di Saelemaekers e Dovbyk. Il 2-1è un po' una beffa per gli ospiti che però attraverso le parole del proprio allenatore vedono il bicchiere mezzo pieno. Strano a dirsi dopo una partita persa ma per Fabregas il concetto di vittoria è ben più ampio della sola conquista dei tre punti che restano però l'obiettivo di ogni partita.

"Io parlo sempre di vittoria e per me oggi abbiamo vinto – esordisce Fabregas ai microfoni di Sky -. Siamo cresciuti di mentalità, nel soffrire anche in dieci, continuare a lavorare e questo chiedo, ho visto una squadra coraggiosa e con personalità". Per Fabregas dunque aver visto questo equivale già a una vittoria. Un successo che però sul campo non ha portato ai tre punti il Como che resta nella parte destra della classifica di Serie A con 22 punti a +6 dal terzultimo posto retrocessione occupato attualmente dall'Empoli.

L'esultanza di Saelemaekers contro il Como.

Sulla partita Fabregas ha spiegato di come sia stato felice dell'atteggiamento mostrato dalla sua squadra ma allo stesso tempo sottolinea: "Faccio i complimenti a Ranieri ma la Roma ha fatto un po' di difficoltà e penso che questo è ancora merito nostro – spiega Fabregas sottolineando come ci sia ancora tanto da lavorare -. Dobbiamo finire meglio l'azione davanti la porta perché abbiamo tante occasioni". Per Cesc la squadra è totalmente promossa: "Ha uno spirito incredibile, con grande voglia di lottare e se non lo fanno sanno che non possono giocare".

Le parole di Fabregas sulla crescita incredibile del suo Como

Fabregas sottolinea ancora i meriti del Como nell'essere riuscito a fare la voce grossa contro le big, specie dopo il successo col Napoli nell'ultimo turno: "Siamo la sesta squadra che difende meglio, oggi non abbiamo concesso praticamente nulla, anche contro Milan, Juve e Atalanta – dice ancora – Questo vuole dire che la squadra difende bene ed è tatticamente forte. Qui non ci sono ragazzi che adesso danno di più che prima ma abbiamo alzato il livello, questo sì".