Fabregas in conferenza dopo la vittoria sul Napoli: “Si dice che hanno infortuni ma non sono stupido”

Cesc Fabregas è molto soddisfatto del passaggio in semifinale di Coppa Italia del Como dopo la vittoria ai rigori contro il Napoli e analizza così la partita dello stadio Maradona: "Ovviamente conosco il mister, anche se si dice che hanno infortuni non sono stupido e so che sarebbe venuto a pressare e a fare la partita. Abbiamo preparato un modulo dove ho pensato che se loro ti aggrediscono poi potevamo avere un po' più di spazio dietro per attaccare la profondità. Giocatore di qualità per palleggiare, con personalità e penso che l'abbiamo fatto bene".

L'allenatore dei lariani ha parlato del calendario della sua squadra nelle prossime settimane: "C’è tanto da migliorare, il calendario ha un’influenza, noi siamo una squadra piccola e non sapete magari la nostra storia. Giochiamo contro la Fiorentina che ha avuto due giorni di riposo, poi il Milan e la Juventus a Torino alle 3 del pomeriggio. Tra San Siro e Torino abbiamo 60 ore di riposo… siamo una squadra giovane, ridotta. Per questo devo gestire e distribuire bene il minutaggio. Siamo una squadra giovane, con una rosa ridotta: in questo momento abbiamo 17 giocatori disponibili. Devo dosare le forze anche perché Morata non è ancora al 100% e abbiamo un solo vero attaccante in squadra".

Grande gioia per il pass ottenuto per le semifinali: “Non possiamo negare che è un pezzettino di storia per il Como, non posso negarlo. Vittoria dedicata alla città, alla tifoseria, la meritano. Seconda volta che si va in semifinale, ma io non ho mai vinto una coppa arrivando in semifinale".

A chi gli chiede se è stata la migliore partita della stagione del Como Fabregas risponde così: “No. Conte si vedeva che voleva vincerla, noi abbiamo saputo soffrire e competere, mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, abbiamo preso anche tante parole negative, critiche, siamo giovani… sono orgoglioso dei ragazzi, i rigori oggi erano difficili. Per la testa dei giocatori non era facile”.