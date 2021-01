Inspiegabile. Quello che ha fatto Frank Fabra al 56′ della gara di ritorno della semifinale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e Santos non ha nessuna spiegazione logica. Il club argentino era sotto per 3-0 a Vila Belmiro quando il terzino colombiano in maglia azul y oro si è esibito in un'intervento cattivissimo nei confronti di Marinho e beccandosi l'espulsione diretta per condotta violenta. Il numero 18 del Boca ha commesso prima un fallo sul suo diretto avversario e poi ha deciso di calpestarlo mentre era in caduta: l'attaccante brasiliano è stato colpito all'addome e ha iniziato a urlare per il dolore. L'arbitro colombiano Wilmar Roldán non ha esitato ad espellere il giocatore degli Xeneises e così la squadra argentina, rimasta in inferiorità numerica e con tre gol da recuperare, ha visto spegnersi pian piano le sue speranze di poter raddrizzare un match giocato male e finito peggio.

Il brutto gesto di Frank Fabra ricorda quanto fatto da Jorman Campuzano contro il River Plate nell'ultimo Superclásico alla Bombonera e il volto di Miguel Russo dopo il cartellino rosso era un mix di malcontento e di rassegnazione.

Una serata nerissima per il Boca Juniors, che sperava di raggiungere la finale del Maracana del prossimo 30 gennaio 2021 ma la guarderà dal divano dopo la prova inguardabile di ieri: argentini mai in partita, reparti sconnessi e poca cattiveria nelle poche occasioni create. Ad ammainare la bandiera per ultimo è stato il solito Carlitos Tevez, che ha cercato in tutti i modi di scuotere i compagni e di dare una scossa al match ma non è riuscito ad evitare la débâcle.

A contendersi il torneo saranno due club brasiliani: il Santos, appunto, e il Palmeiras, che nella nottata tra martedì e mercoledì ha eliminato il River Plate, non senza difficoltà e con qualche brivido per la brillante prova degli argentini all'Allianz Parque nonostante il risultato dell'andata fosse favorevole alla squadra di Abel Ferreira.