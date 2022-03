Fa il saluto nazista più volte durante la partita: tifoso fermato, ora rischia il carcere Un tifoso fa il saluto nazista più volte durante l’amichevole Germania-Israele: è stato fermato dalle autorità e ora rischia tre anni di carcere.

Far rispettare la legge sembra qualcosa di impossibile in alcuni stadi italiani. Da anni si verificano episodi di razzismo e si notano spesso atteggiamenti riconducibili ad una, neanche troppo velata, ‘apologia di fascismo' che è vietata nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana ma non vengono mai presi seri provvedimenti per evitare che questo tipo di propaganda resti fuori dagli stadi.

Ben diversa la situazione in Germania. Un uomo di 28 anni rischia una pena di fino a tre anni di carcere per aver fatto ripetutamente il saluto romano durante la partita tra la nazionale tedesca e Israele sabato scorso a Sinsheim. Questo signore è stato identificato grazie alle telecamere del sistema di sorveglianza dello stadio e alla reazione di un tifoso, che è andato immediatamente a denunciare l'accaduto agli steward e al servizio d'ordine: dopo averlo osservato per qualche minuto, pseudo-tifoso è stato espulso dall’impianto e denunciato.

A riportare la notizia è stata la stessa federazione: "La Federcalcio tedesca (DFB) ha condannato fermamente un incidente che ha visto coinvolto un estremista di destra durante la partita contro Israele a Sinsheim sabato. Durante la partita nella PreZero Arena, una persona ha fatto più volte il saluto nazista".

Nella nota ufficiale viene descritta tutta la scena e il modo in cui la sicurezza è intervenuta per allontanare il ‘nazista del terzo millennio': "Un tifoso ha reagito in maniera esemplare e ha informato uno steward dell'incidente avvenuto nel primo tempo. Ciò ha attivato il supporto della ventola DFB. Insieme al supporto dei tifosi del TSG Hoffenheim e al servizio di sicurezza, la persona è stata prima osservata e poi portata alla polizia. Nei confronti della persona sono state avviate indagini penali e di diritto associativo".

L'uomo è stato bandito a vita dagli stadi tedeschi e ora rischia un processo penale per aver fatto il saluto nazista che, in Germania, è reato e viene punito dal codice penale con il carcere con pene fino a tre anni.