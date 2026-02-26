Ezio Greggio salva solo 4 giocatori della Juventus e fa a pezzi mezza squadra: “Sono scarsoni”

In dieci uomini e con 3 gol da recuperare la Juventus ha sfiorato una di quelle imprese sportive che sarebbe rimasta nella storia del calcio. E invece il destino, il caso e se vogliamo anche la fatica, ha portato il Galatasaray a segnare con Osimhen prima del 3-2 definitivo che però non basta alla Vecchia Signora per passare il turno. Una partita eroica che i tifosi bianconeri hanno apprezzato tantissimo chiamando immediatamente tutta la squadra sotto la curva per prendersi l'applauso del pubblico della Vecchia Signora.

Ciò che ha fatto la Juventus è dunque sotto gli occhi di tutti ma per qualcuno c'è ancora tanto da lavorare. Ezio Greggio, attore, comico e conduttore di Striscia, sui social spesso si lascia andare a commenti nei confronti della sua squadra del cuore, ovvero proprio la Juventus. Sempre molto netto nelle analisi, anche in questo caso Greggio spiega perché è contento ma solo a metà: "Senza attaccanti e con mezza squadra fatta di scarsoni, Spalletti non può fare miracoli".

Il suo post è abbastanza chiaro ma quantomeno salva solo 4 giocatori della Juventus lasciando fuori però Yildiz il quale è stato sicuramente protagonista di una partita di alto livello nonostante qualche conclusione davanti alla porta non sempre precisissima:

"Una Juventus stoica, eroica e sfortunata. Un’espulsione di nuovo discutibile. Aveva quasi fatto il miracolo giocando in 10. Con alcuni giocatori storici straordinari oggi come Locatelli, McKenny, Gatti, Thuram e altri giocatori invisibili e/o volenterosi ma scarsi che non segnano a porta vuota, che perdono la palla a centrocampo facendo segnare gli avversari. Lo ripeto: Spalletti ha trasformato mentalità e gioco, la Juve gioca a calcio e pure bene, ma senza attaccanti e con mezza squadra fatta di scarsoni, non può fare miracoli. Tifo fantastico. Peccato".

Greggio esalta la Juventus, i meriti e la sua performance ma non si capacita di quanto possa aver sprecato davanti alla porta di un Galatasaray in totale confusione che ha concesso tantissimo e forse anche di più, alla Juventus, soprattutto quando si è ritrovata a giocare con un uomo in meno. Greggio ne salva quattro, ma in realtà nella Juve sono stati apprezzabili anche gli ingressi in campo di Boga e Adzic che hanno dato maggiore fluidità alla manovra offensiva e soprattutto imprevedibilità.