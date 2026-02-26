Champions League
video suggerito
video suggerito

Ezio Greggio salva solo 4 giocatori della Juventus e fa a pezzi mezza squadra: “Sono scarsoni”

Ezio Greggio commenta sui social l’eliminazione della Juventus dalla Champions e nonostante l’impresa sfiorata fa a pezzi mezza squadra salvando solo 4 giocatori: “Sono scarsoni che non segnano a porta vuota”.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

In dieci uomini e con 3 gol da recuperare la Juventus ha sfiorato una di quelle imprese sportive che sarebbe rimasta nella storia del calcio. E invece il destino, il caso e se vogliamo anche la fatica, ha portato il Galatasaray a segnare con Osimhen prima del 3-2 definitivo che però non basta alla Vecchia Signora per passare il turno. Una partita eroica che i tifosi bianconeri hanno apprezzato tantissimo chiamando immediatamente tutta la squadra sotto la curva per prendersi l'applauso del pubblico della Vecchia Signora.

Ciò che ha fatto la Juventus è dunque sotto gli occhi di tutti ma per qualcuno c'è ancora tanto da lavorare. Ezio Greggio, attore, comico e conduttore di Striscia, sui social spesso si lascia andare a commenti nei confronti della sua squadra del cuore, ovvero proprio la Juventus. Sempre molto netto nelle analisi, anche in questo caso Greggio spiega perché è contento ma solo a metà: "Senza attaccanti e con mezza squadra fatta di scarsoni, Spalletti non può fare miracoli".

Il suo post è abbastanza chiaro ma quantomeno salva solo 4 giocatori della Juventus lasciando fuori però Yildiz il quale è stato sicuramente protagonista di una partita di alto livello nonostante qualche conclusione davanti alla porta non sempre precisissima:

Leggi anche
Cosa serve alla Juventus per passare contro il Galatasaray e cosa succede in caso di pareggio al 90'

"Una Juventus stoica, eroica e sfortunata. Un’espulsione di nuovo discutibile. Aveva quasi fatto il miracolo giocando in 10. Con alcuni giocatori storici straordinari oggi come Locatelli, McKenny, Gatti, Thuram e altri giocatori invisibili e/o volenterosi ma scarsi che non segnano a porta vuota, che perdono la palla a centrocampo facendo segnare gli avversari. Lo ripeto: Spalletti ha trasformato mentalità e gioco, la Juve gioca a calcio e pure bene, ma senza attaccanti e con mezza squadra fatta di scarsoni, non può fare miracoli. Tifo fantastico. Peccato".

Greggio esalta la Juventus, i meriti e la sua performance ma non si capacita di quanto possa aver sprecato davanti alla porta di un Galatasaray in totale confusione che ha concesso tantissimo e forse anche di più, alla Juventus, soprattutto quando si è ritrovata a giocare con un uomo in meno. Greggio ne salva quattro, ma in realtà nella Juve sono stati apprezzabili anche gli ingressi in campo di Boga e Adzic che hanno dato maggiore fluidità alla manovra offensiva e soprattutto imprevedibilità.

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Champions League 2025/26
Juventus
0 CONDIVISIONI
Immagine
champions
La Juventus si illude in 10 col Galatasaray, poi Osimhen la gela: bianconeri fuori a testa alta
Chiellini si presenta al posto di Spalletti dopo Juve-Galatasaray spiegando perché "non parlerà"
Perché Kelly è stato giudicato da rosso diretto col VAR: i criteri oggettivi Uefa da regolamento
Perché Osimhen non ha esultato dopo il gol che ha eliminato la Juventus dalla Champions League
Locatelli distrutto a fine partita: "Mi viene da piangere. All'andata è successo un episodio"
Una grande Atalanta ribalta il playoff: 4-1 al Borussia Dortmund, Dea agli ottavi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views