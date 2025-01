video suggerito

Evra: “Alla Juve vidi un giocatore piangere in aereo”. Tevez gli fece fare una figuraccia con Allegri Patrice Evra ha voluto svelare un divertente aneddoto inedito del suo periodo con la Juventus. Non in campo o in spogliatoio ma durante un viaggio aereo della squadra, in cui ha coinvolto nel racconto l’ex compagno di club Carlos Tevez e l’ex mister Max Allegri. E un “misterioso” giocatore di cui non ha voluto rivelare il nome. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Patrice Evra è stato uno dei più forti e vincenti calciatori francesi degli ultimi anni che è riuscito a vincere in giro per l'Europa sia con la propria Nazionale che con tantissimi club. Tra questi la Juventus, ultima società con cui ha alzato al cielo un trofeo, militando a Torino tra il 2014 e il 2017. Periodo nel quale si riferisce un aneddoto inedito di quando, su un volo, si imbatté in un compagno di squadra in lacrime mentre stava guardando un film. Una scena surreale che raccontò al suo vicino di posto Carlos Tevez che poi si rivolse ad Allegri con una battuta fulminante: "Ma come possiamo andare in guerra con gente che piange per un film?"

Come nelle migliori tradizioni, si dice il peccato ma non il peccatore e così fa anche Patrice Evra che ospite del podcast "Obi One", dell'amico ed ex compagno Obi Mikel, tra i tanti retroscena divertenti si è soffermato su uno in particolare che riguarda il suo periodo alla Juventus. E' accaduto tra il 2014 e il 2017 quando il francese venne prelevato dal Manchester United e giocò a Torino, sotto gli ordini di Max Allegri, tre stagioni in cui vinse 2 campionati, altrettante Coppe Italia e una Supercoppa. Tra i tanti compagni di squadra c'era anche Carlos Tevez, protagonista dell'aneddoto ricordato da Evra.

"In quel periodo stavo giocando per la Juventus, non nominerò mai il giocatore in questione, vi dico solamente che eravamo in aereo" ha esordito un divertito Evra. "Bene, ad un certo punto, sono dovuto andare alla alla toilette e ho visto un compagno che stava piangendo. Mi sono detto tra me e me ok, aspetta, non c'è nessun motivo… qualcuno è morto forse della sua famiglia…".

Il pensiero del francese però viene subito accantonato davanti ad una realtà totalmente differente: "Così mi avvicino e gli dico, perché stai piangendo? E lui mi risponde, devi sapere una cosa Patrice: sto guardando questo film e ogni volta che guardo questo film, è la quarta volta che lo vedo io piango".

Patrice Evra e Carlos Tevez sono stati compagni di club prima al Manchester United e poi alla Juventus

Una situazione talmente surreale che lo stesso Evra resta di stucco: "Così poi quando sono tornato, mi sono dato dello stupido… c'era Carlos Tevez, era a fianco a me e così poi gliel'ho confidato: Carlitos, gli ho detto, non dirlo a nessuno… una cosa da non credere… sai che sta guardando lo stesso film per la quarta volta e per la quarta volta è lì che sta piangendo?". Ovviamente Evra evita accuratamente di rivelare quale tra i compagni bianconeri fosse, ma conclude il racconto con l'ultimo colpo di coda, con protagonista lo stesso Tevez.

"Carlitos non disse nulla, ma proprio nulla. Una volta che atterrammo, mi ricordo, Carlos si avvicina al tecnico [Max Allegri, ndr] gli disse: mister ascolta… ma come possiamo andare a far la guerra in campo se abbiamo con noi compagni che piangono davanti ad un film? Ero della stessa idea di Carlitos…"