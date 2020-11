Non poteva non essere Goran Pandev l'uomo che portava materialmente la Macedonia del Nord a Euro 2020. L'attaccante del Genoa con una zampata delle sue ha sbloccato l'incontro con la Georgia e ha segnato quello che poi è stato il gol decisivo nel playoff giocato a Tblisi.

Georgia-Macedonia del Nord 0-1

Ha vinto tutto, con l'Inter ha conquistato il triplete nel 2010, ha vinto anche con Napoli e Lazio. Insomma da calciatore si è tolto tanti sfizi e ha disputato tante partite importanti ma alla vigilia del playoff aveva definito questa con la Georgia la partita più importante di tutta la sua carriera. Perché portare la sua nazionale all'Europeo la Macedonia del Nord è un traguardo strepitoso. Ci sono riusciti lui e i suoi compagni che la prossima estate disputeranno Euro 2020. Sarà la prima volta per questa giovane nazione, Pandev voleva mettere la firma, lo ha fatto segnando all'inizio della ripresa.

Macedonia nel Gruppo C di Euro 2020

La nazionale balcanica ha conquistato una qualificazione storica, lo ha fatto con pieno merito e con un gol di Pandev, che non è l'unico ‘italiano' perché tra i titolari c'è anche Elmas. La Macedonia già sa che finirà nel Gruppo C troverà avversarie importanti che hanno una maggiore tradizione, ma tutti sanno che non sarà facile sfidare la Macedonia del Nord, che non ha tanti calciatori noti ma il tecnico Angelovski ha un bel gruppo a disposizione e vuole onorare al massimo la prima memorabile partecipazione all'Europeo. Pandev e compagni saranno inseriti nel Gruppo C e dovranno affrontare l'Olanda, una delle sei teste di serie, che da quando ha de Boer in panchina non ha mai vinto, l'Ucraina di Andriy Shevhcenko e l'Austria, che si ripresenta all'Europeo cinque anni dopo una disastrosa partecipazione.