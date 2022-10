Esulta sotto i tifosi avversari e si scatena l’inferno: invasione e caccia all’uomo, gara sospesa Scene di ordinaria follia in Brasile, durante il match tra Sport Recife e Vasco da Gama: Raniel esulta sotto i tifosi locali che invadono il campo e iniziano una caccia all’uomo che porterà alla sospensione.

A cura di Vito Lamorte

Un terribile episodio di violenza si è verificato in Brasile lo scorso weekend. Durante la partita tra Sport Recife e Vasco da Gama, i giocatori ospiti hanno dovuto lasciare rapidamente il campo di gioco dopo un'invasione dei tifosi locali dopo che Raniel, calciatore del Gigante da Colina, ha segnato un rigore e ha festeggiato in modo provocatorio davanti ai tifosi del Leão.

I calciatori del Vasco hanno superato i tabelloni pubblicitari e sono andati a festeggiare sotto i tifosi del Recife, che non hanno apprezzato per niente questo gesto: subito si sono riversati in campo e hanno risposto con violenza, lanciando pietre e altri oggetti contro di loro.

I giocatori di Vasco sono dovuti correre negli spogliatoi mentre quelli dello Sport Recife sono rimasti alcuni minuti fino a quando l'arbitro Raphael Claus non ha annunciato che la partita non sarebbe proseguita.

Si sono susseguite delle scene tremende e una di quelle che più ha fatto discutere nelle ore successive era quella di un tifoso di Sport Recife che ha preso a calci un vigile del fuoco che era già a terra dopo gli scontri.

Entrambe le squadre si giocavano: il Recife è in lotta per il quarto posto nel torneo, che porta alla promozione in Serie B mentre ha qualche punto in più Vasco ne ha accumulati qualcuno in più ma non sono ancora certi di salire. Nessuno ha più pensato ai risultati e alla classifica dopo quanto avvenuto e dopo i filmati sulle violenze che sono stati diffusi nelle ore successive.

Non è stato l'unico episodio di violenza questa domenica in Brasile: Ceará-Cuiabá è stata sospesa sempre a causa dell'invasione dei tifosi locali.

Dopo le scene deplorevoli viste nella partita tra Sport e Vasco, la Corte di giustizia di Pernambuco (TJPE) ha informato che nove persone sono state arrestate durante gli scontri.