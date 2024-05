Espulso per aver chiesto le cure per un tifoso colpito da malore: voleva interrompere la partita

video suggerito

Situazione molto particolare allo stadio El Sardinero di Santander in occasione della partita tra Racing ed Elche, valida per la Serie B spagnola. Inigo Sainz-Maza, giocatore della formazione di casa è stato espulso nel recupero per un motivo strano: ha chiesto all'arbitro insistentemente di interrompere la partita dopo aver visto che uno spettatore aveva accusato un malore sugli spalti.

Espulso per aver chiesto l'interruzione del match per le cure ad un tifoso

Il calciatore del Racing, partito titolare e poi sostituito, aveva provato a più riprese a conquistare l'attenzione del direttore di gara, chiedendo cure immediate per il tifoso che a quanto pare era stato colpito da un arresto cardiaco. Tuttavia l'arbitro arbitro Jon Ander González Esteban ha deciso di allontanare con il rosso il difensore, confermando la sua decisione poi nel referto post-partita divulgato dalla stampa spagnola.

Cosa ha scritto l'arbitro nel verbale

Si legge nella nota: "Al 90esimo minuto; il giocatore (6) Iñigo Sainz-Maza Serna è stato espulso per il seguente motivo: essersi alzato dalla panchina e aver lasciato l'area tecnica chiedendo con insistenza che il quarto arbitro interrompesse il gioco a causa di un incidente medico in tribuna. Quando il gioco si è interrotto ha continuato a stare fuori dall'area tecnica dicendo cose che non siamo riusciti a sentire". L'arbitro dunque lo ha punito per aver continuato ad inveire, anche dopo che la partita era stata interrotta.

Grande indignazione da parte del Racing pronto a fare ricorso contro il cartellino rosso. L'allenatore José Alberto ha dichiarato: "Iñigo era preoccupato per quello che stava succedendo in tribuna, non capivamo perché l'arbitro non fermasse il gioco in caso di un incidente estremamente grave. Nessuno ha mancato di rispetto a nessuno, quello che è stato vissuto è stato assurdo. La prima cosa è la vita di una persona, non il calcio".

La cosa più importante è stata però il lieto fine per l'episodio avvenuto sugli spalti. Lo spettatore 58enne infatti è stato curato grazie al provvidenziale intervento di José Fernández Dívar , medico del Racing. L'uomo è stato successivamente trasferito in un'unità di terapia intensiva mobile all'ospedale, dove le sue condizioni sono stabili.

