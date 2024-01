Eriksson riceve un video messaggio dai calciatori della Lazio dello Scudetto: “Forza Mister” Nella puntata del 16 gennaio della trasmissione Le Iene andrà in onda un servizio con protagonista Sven Goran Eriksson. Il tecnico svedese ha ricevuto tanti messaggi d’incoraggiamento da parte di vecchi amici e calciatori della Lazio con cui ha vinto lo scudetto nel 2000. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La scorsa settimana Sven Goran Eriksson ha dato una triste notizia quando ha annunciato di avere un cancro al pancreas incurabile. Il mondo del calcio si è stretto attorno all'allenatore svedese, che sta sentendo un affetto sincero, dovuto verso un uomo perbene. Manifestazioni d'affetto sono arrivate da ogni parte del mondo e pure i calciatori della Lazio dello scudetto gli hanno fatto sentire la propria vicinanza. Eriksson ha visto tanti videomessaggi con l'inviato de ‘Le Iene' Nicolò De Vitis che ha incontrato il tecnico in Svezia.

Nella puntata di martedì 16 gennaio della trasmissione di Italia 1 condotta da Veronica Gentili e Max Angioni sarà trasmesso un servizio dell'inviato De Vitis che è volato in Svezia per incontrare Eriksson. Al settantacinquenne allenatore ha mostrato una serie di video messaggi di calciatori della Lazio con cui vinse lo storico scudetto del 2000, tra questi ci sono Roberto Mancini, che con Eriksson ha sempre avuto un feeling speciale, Alessandro Nesta, Pavel Nedved e Bobo Vieri. In coro tutti loro gli hanno inviato un messaggio chiaro e secco: "Forza Mister non mollare". La Iena De Vitis inoltre in Svezia ha portato a Eriksson anche gli ingredienti per preparare la carbonara, così da poter riassaporare i sapori della cucina romana.

Sven Goran Eriksson per oltre quarant'anni ha girato il mondo facendo l'allenatore, è stato c.t. dell'Inghilterra ma anche di Costa d'Avorio, Messico e Filippine, ma da allenatore di club ha conseguito i risultati migliori: con la Lazio ha vinto lo scudetto, ha guidato in Italia Roma, Fiorentina e Sampdoria, con il Benfica disputò una finale di Coppa dei Campioni. La scorsa settimana in un'intervista radiofonica in Svezia aveva annunciato di avere un male incurabile: "Ho una malattia grave. Mi resta da vivere nel migliore dei casi un anno, nel peggiore molto meno. Impossibile dirlo con esattezza, quindi è meglio non pensarci. Resisterò per tutto il tempo che posso. Si tenta di ingannare il cervello. Altrimenti è troppo facile soccombere, diventare negativi e rimanere bloccati in casa. Meglio cercare di vedere gli aspetti positivi e non arrendersi nei momenti difficili. Non sono in ospedale, conduco una vita normale".