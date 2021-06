Dalla Danimarca arrivano le notizie che tutti volevano sentire su Christian Eriksen. Ecco il messaggio diffuso in mattinata dalla Federcalcio danese: "Ultime notizie: questa mattina abbiamo parlato con Christian Eriksen, che ha mandato i suoi saluti ai compagni. Le sue condizioni sono stabili, continua ad essere ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad ulteriori esami. La squadra e lo staff della Nazionale hanno ricevuto assistenza psicologica e continueranno ad essere lì l'uno per l'altro dopo l’incidente di ieri. Vogliamo ringraziare tutti per gli auguri di cuore a Christian arrivati dai tifosi, dai giocatori, dalle Famiglie Reali danesi e inglesi, dalle associazioni internazionali e dai club. Incoraggiamo tutti a mandare i propri auguri alla FA danese, che li passerà tutti a Christian e alla sua famiglia".

La grande paura dopo il malore di sabato sera durante il match degli Europei tra Danimarca e Finlandia è dunque alle spalle: il 29enne centrocampista dell'Inter è fuori pericolo e monitorato con la massima attenzione per capire le ragioni per cui il suo cuore si è drammaticamente fermato. Eriksen resterà ricoverato nell'ospedale di Copenaghen per qualche altro giorno: serve una diagnosi certa, sulla cui base riflettere anche sul prosieguo – a forte rischio – della sua carriera di calciatore.

Quello che conta è che adesso la sua vita non sia più in pericolo e che tutti i suoi cari possano riabbracciarlo presto. Il mondo del calcio tira un sospiro di sollievo, si può ricominciare pian piano a mettere nuovamente testa e cuore verso il campo: gli Europei continuano, senza Eriksen, ma continuano.