Eriksen è pronto e non vede l’ora di rientrare: il video è un messaggio alle pretendenti Eriksen continua ad allenarsi nella speranza di trovare al più presto una squadra pronta a puntare su di lui. L’ultimo video è un messaggio alle pretendenti.

A cura di Marco Beltrami

Christian Eriksen ha un sogno, quello di giocare i Mondiali in Qatar. Il centrocampista ha giocato la sua ultima partita con la nazionale, il 12 giugno 2021. Impossibile dimenticare quel pomeriggio, in cui il suo cuore si è fermato e tutto il mondo del calcio ha temuto il peggio. Sono trascorsi diversi mesi da allora e la vita del centrocampista, sportiva e non, è cambiata per sempre. Dopo l'addio all'Inter, ad attenderlo ci sono nuove sfide anche in campo, lì dove sarà possibile per lui giocare anche grazie al defibrillatore sottocutaneo che gli è stato impiantato.

D'altronde i precedenti non mancano e dunque per Eriksen, è tempo di continuare ad allenarsi per raggiungere il suo obiettivo. Il congedo obbligato dall'Italia e dall'Inter, a causa dell'impossibilità di giocare un dispositivo ICD collegato al cuore, rappresentano il passato per il danese che ha ripreso a lavorare. Prima sul campo dell'Odense, e poi su quello del Chiasso. Eriksen continua a lavorare per farsi trovare pronto, quando una nuova squadra vorrà puntare su di lui. D'altronde il talento non è in discussione, per il classe 1992 che forse avrà perso un po' di smalto a livello fisico, ma di certo ha mantenuto le sue doti tecniche.

È quello che lo stesso calciatore probabilmente vuol dimostrare a tifosi e possibili pretendenti, anche attraverso quei social che negli scorsi mesi, dopo il pericolo scampato a Euro 2020, erano stati messo da parte. E l'ultimo contenuto postato dal centrocampista danese su Instagram conferma il suo talento. Alle prese con un allenamento, probabilmente ancora sul campo del Chiasso, Eriksen ha dato un saggio di quella che è una delle sue specialità ovvero il tiro da fuori.

Dopo aver posizionato una serie di palloni al limite dell'area, Eriksen si è dedicato ad un esercizio sulle conclusioni. Dopo una breve rincorsa, con un passo non velocissimo, il calciatore ex Inter senza pensarci su due volte ha calciato di destro un vero e proprio siluro. Il pallone, dritto per dritto, si è insaccato alle spalle del portiere esattamente nel sette. Preciso e potente, Eriksen ha poi celebrato la prodezza balistica con l'emoticon dell'obiettivo centrato in pieno. Il modo migliore per sponsorizzare la sua candidatura per una squadra al top pronta a credere in lui.