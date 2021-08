Eriksen annuncia il suo ritorno in campo: “Mi è andata bene” Christian Eriksen è tornato a Milano per riabbracciare i suoi compagni dell’Inter dopo il grande spavento susseguente al malore durante i campionati Europei: tornato miracolosamente alla vita, il 29enne danese non ha assolutamente intenzione di lasciare il calcio. L’annuncio ai compagni nerazzurri alla Pinetina.

A cura di Paolo Fiorenza

Il ritorno di Christian Eriksen alla Pinetina per la prima volta dopo la grande paura dei campionati Europei – quando il suo cuore aveva smesso di battere per interminabili secondi prima del provvidenziale intervento del defibrillatore – è stata una boccata d'ossigeno per una squadra che in questo momento è sballottata dalle onde della vicenda Lukaku, alla quale di ora in ora si sta aggiungendo la marea montante della contestazione nei confronti della proprietà cinese.

"Sta bene ed è in ottime condizioni psico-fisiche", ha fatto sapere l'Inter nella nota che ha dato notizia dell'abbraccio tanto atteso tra il danese ed i suoi compagni, con i quali finora gli unici contatti erano stati in videochiamata. Adesso emergono altri dettagli su quanto avvenuto ad Appiano Gentile, in particolare le parole di Eriksen, riportate dal Corriere dello Sport: "Mi è andata bene, tra quattro-cinque mesi tornerò a giocare". Non ha dubbi dunque il 29enne campione danese, lui di appendere gli scarpini al chiodo non ha la minima intenzione.

Il punto cardine della vicenda è dove potrà continuare a giocare Eriksen, questione intimamente connessa a quella della diagnosi definitiva circa la patologia sottesa al suo infarto. Qualora sia reversibile, infatti, l'ex Tottenham potrebbe togliere il defibrillatore sottocutaneo impiantatogli nel petto, condizione indispensabile per avere l'idoneità in Serie A. In caso contrario, per il danese potranno esserci altri campionati dove proseguire l'attività – ad esempio in Inghilterra o Olanda – ma non in Italia. Per ora un verdetto definitivo non c'è ancora: occorreranno ulteriori esami cui Eriksen si sottoporrà in patria senza fretta, con l'Inter che in questo frangente così difficile della vita del ragazzo gli ha lasciato piena libertà di scelta su tempi e modalità del suo percorso medico. Una cosa sembra certa: l'addio al calcio non è contemplato.