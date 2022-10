Era nell’Arsenal degli Invincibili, ora vende frutta e verdura: l’incredibile storia di Rami Shaaban Rami Shaaban è stato un calciatore dell’Arsenal per due anni e ha fatto parte della squadra degli Invincibili. Dopo aver lasciato il calcio ha cambiato totalmente vita e ora vende frutta e verdura.

A cura di Alessio Morra

Per tanti tra i pali dell'Arsenal c'è stato David Seaman, un portiere leggendario, autore di parate straordinarie, che hanno permesso ai Gunners di vincere tanti trofei. Seaman ha giocato fino a 40 anni, nel lungo finale di carriera i londinesi gli hanno spesso affiancato un giovane talentuoso portiere che pareva pronto a sostituirlo, ma praticamente tutti sono stati sacrificati all'altare di Seaman che ha concesso le briciole a portieri di livello come Alex Manninger, che ha giocato tanto anche in Serie A, e a Richard Wright, che all'epoca era un nazionale inglese. Tra i tanti possibili di eredi del baffuto portiere inglese c'è stato anche Rami Shaaban, lo svedese oggi dopo aver lasciato il calcio ha cambiato totalmente vita.

La storia di Shaaban è davvero particolare. Il suo intero percorso fotografa bene la sua vita. Svedese di passaporto con papà egiziano e madre finlandese sin da giovane mostra grandi qualità, ma anche tanti interessi al di fuori del calcio, e fa scelte diverse rispetto al calciatore medio. A vent'anni lascia la Svezia e va a giocare in Egitto e studia pure all'Università. Nel 2002 Wenger lo porta all'Arsenal, dove velocemente si fa apprezzare, fa esperienza, cresce, spera di essere lui a sostituire Seaman, ma subisce un infortunio al ginocchio. E viene preso Lehmann, che diventa il titolare.

Il portiere svedese per due anni è stato un calciatore dei Gunners.

Shaaban resta comunque come secondo, si accomoda spesso in panchina in una stagione che entrerà nel pantheon del club. Perché l'Arsenal vince quella Premier League e scrive la storia. Perché non perde mai. Quello è l'Arsenal degli Invincibili. Tante panchine per lui, ma nessuna presenza e in mezzo pure un paio di prestiti. Ma c'è pure lui quando si tratta di festeggiare.

Rami Shaaban nella sua nuova veste.

I Gunners li lascia nel 2004, li lascia con tanta esperienza, con una presenza in un derby con gli Spurs memorabile. Shaaban resta in Inghilterra prima di tornare in Svezia e con la Svezia prende parte a un Mondiale (quello del 2006) e a un Europeo (2008). Nel 2011 a soli 36 anni lascia l'attività. E lascia il mondo del calcio, anche sui social posta foto dei tempi e riposta foto dei Gunners, che sono sempre nel suo cuore.

La sua vita negli ultimi dieci anni è totalmente cambiata. Perché subito dopo aver appreso i guantoni al chiodo ha lanciato la sua attività. Vende frutta e verdura in Svezia, la Rami Fresh. La sua è un'azienda specializzata nella fornitura di frutta e verdura, che si chiama Rami Fresh. Frutta e verdura che arrivano direttamente da una fattoria in Egitto, che appartiene a membri della famiglia Shaaban. E lui, l'ex portiere, sui social fa spesso da testimonial mostrando i prodotti della sua azienda. A guardarlo bene lo si riconosce, i capelli sono sempre lunghi, c'è una bella barba e qualche capello grigio in più. Ora non para più, ma si dedica ad altro. E anche questa è un'attività vincente.