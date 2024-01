Empoli-Milan, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Per la prima uscita del 2024 il Milan farà visita all’Empoli per a 19ª giornata della Serie A: le ultime novità sulle due squadre e le scelte di formazione di Andreazzoli e Pioli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il Milan affronta l'Empoli nella 19esima giornata della Serie A 2024, l'ultima del girone d'andata: i rossoneri hanno chiuso l'anno con la vittoria sul Sassuolo e cercano continuità contro l'Empoli al Castellani. La formazione di Stefano Pioli vuole blindare il terzo posto e provare ad avvicinarsi a Juve e Inter. Vittoria necessaria anche per i toscani che hanno bisogno di punti per provare ad uscire dalla zona calda della classifica. La partita Empoli-Milan si gioca oggi alle 12:30, diretta TV e streaming in coesclusiva su Sky (canale 251) e Dazn.

Milan in piena emergenza infortuni e attesa dall'impegno in Coppa Italia contro l'Atalanta: Pioli potrebbe decidere di ruotare gli uomini a sua disposizione. La zona con più lacune resta la difesa dove l'assenza di Tomori si è fatta sentire, anche se spesso l'allenatore ha adottato soluzioni di emergenza per riempire il vuoto. La formazione rossonera quindi è quasi obbligata e sarà guidata ovviamente da Leao e Giroud.

Dove vedere Empoli-Milan in TV su Sky o Dazn

La partita tra Empoli e Milan si giocherà domenica 7 gennaio allo stadio Castellani, con calcio d'inizio alle ore 12:30. Sarà possibile seguire il match su DAZN, dove la telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni e Fabio Bazzani. In contemporanea sarà trasmesso anche da SkySport che ne detiene i diritti in co-esclusiva.

Empoli-Milan, dove vederla in streaming

La partita sarà disponibile anche in streaming. Gli utenti di DAZN potranno usufruire della piattaforma scaricando l'app su smartphone, pc, smart tv e tanti altri dispositivi supportati. Gli abbonati Sky invece avranno a disposizione il servizio streaming offerto da SkyGo.

Le probabili formazioni di Empoli-Milan

L'unico dubbio di Andreazzoli riguarda la difesa dove Walukiewicz potrebbe prendere il posto di Ismajli nella linea a quattro. Confermata invece il resto della squadra, con Baldanzi che potrebbe partire titolare dietro le due punte Caputo e Cambiaghi.

Anche per quanto riguarda il Milan Pioli ha davvero pochi dubbi. Al netto delle assenze i rossoneri schiereranno la stessa formazione vista contro il Sassuolo, con Adli che prenderà il posto di Bennacer.

Empoli (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bereszynski; Kovalenko, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.