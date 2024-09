video suggerito

Emerson Royal si è iscritto all’università: il nuovo terzino Milan seguirà un corso di laurea online Emerson Royal si è iscritto all’università. Il terzino del Milan ha deciso di iniziare un percorso di studi ben preciso seguendo un corso di laurea online. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Emerson Royal ha iniziato la sua nuova avventura al Milan dopo essere arrivato in rossonero nel corso dell'ultimo calciomercato estivo. Il terzino destro, al Tottenham nell'ultima stagione, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno. Non un inizio esaltante per l'esterno basso brasiliano che però ha voluto sfruttare questa sosta anche per iniziare un altro percorso parallelo al Milan: si è iscritto all'università. A svelarlo è la Gazzetta dello Sport che evidenzia come il giocatore abbia voluto intraprendere un percorso ben preciso.

Il calciatore sta infatti iniziando a studiare il corso di Business Administration, ovvero economia aziendale, alla Logos University International. Si tratta di un'università online con una sede in Europa, a Parigi. Emerson Royal ha voluto intraprendere questo percorso con l’obiettivo di poter gestire un giorno i suoi guadagni personalmente, non solo attraverso professionisti e agenti. Il brasiliano ha dunque fatto una scelta ben preciso anche se non è nuovo a questo determinato tipo di cose.

Emerson Royal in azione con la maglia del Milan.

Emerson Royal ha completato le scuole superiori e negli ultimi mesi ha seguito un corso in High Sports Performance organizzato da un centro di ricerca. Il terzino dimostra di avere in mente anche altro nei suoi progetti futuri oltre al calcio giocato. Basti pensare che è stato lo stesso calciatore ex Tottenham negli anni a partecipare a studi di neuroscienze per capire il suo comportamento in campo. Ha dimostrato di voler ampliare le sue conoscenze e scoprire sé stesso e propri comportamenti in maniera profonda.

L'impatto di Emerson Royal nel calcio italiano

In campo Emerson Royal però nelle prime partite con il Milan ha avuto un impatto non proprio positivo. Il terzino ha giocato nel secondo tempo contro il Parma e dall’inizio a Roma contro la Lazio. Di certo i risultati della squadra di Fonseca non aiutano dato che i rossoneri hanno conquistato solo due punti su nove nelle prime tre partite di campionato: 2 pareggi e una sconfitta. Emerson Royal sarà dunque chiamato subito al riscatto per ripartire al meglio dopo un esordio nel calcio italiano di certo non positivo.