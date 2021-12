Elimina il Qatar dalla Coppa Araba, il suo club lo manda via il giorno dopo: non l’ha presa bene Il gol segnato al 107′ della semifinale di Coppa Araba contro il Qatar, con annessa sfrenata esultanza, è costato l’ingaggio al 29enne attaccante.

A cura di Paolo Fiorenza

Sabato pomeriggio si giocherà in Qatar la finale della Coppa Araba: all'Al Bayt Stadium di Al Khor si affronteranno Tunisia e Algeria, quest'ultima vincitrice in semifinale sui padroni di casa qatarioti. Un match tra il rocambolesco e il surreale, visto il recupero mostruosamente lungo concesso dall'arbitro: ben 19 minuti. Un recupero che è stato decisivo per determinare l'esito del match, visto che l'Algeria ha segnato la rete del 2-1 addirittura al 107′, ovvero al 17simo minuto di extra time: più di un tempo supplementare.

Le polemiche roventi seguite al fischio finale, con le parole "farsa" e "furto" ad essere le più gettonate, sono state l'antipasto di quanto accaduto il giorno dopo. Il 29enne attaccante Youcef Belaili, che aveva messo a segno il gol decisivo ribattendo in rete il rigore da lui stesso calciato e parato dal portiere, è stato infatti messo alla porta dal suo club, il Qatar Sports Club. Già, il carnefice sportivo della Nazionale del Qatar giocava proprio in un club della capitale Doha. Il comunicato è gelidamente scarno: "Risoluzione del contratto del professionista algerino Youssef Belaili".

Poche parole che descrivono un atto consensuale, senza aggiungere alcunché circa i motivi che hanno portato all'addio, ma non bisogna essere degli scienziati per capire come ci sia un nesso di causa-effetto tra la rete segnata da Belaili in semifinale di Coppa Araba – e la sua comprensibile, smodata esultanza – e la decisione presa dal Qatar SC, impregnata di orgoglio nazionale. Dal canto suo, il nazionale algerino non ha voluto assolutamente aggiungere sale alla vicenda, postando parole di affetto per la sua ex squadra sui social network.

"Grazie mille al Qatar SC per i momenti trascorsi al suo fianco e un enorme grazie ai tifosi e alla dirigenza. Ora sono un giocatore svincolato", ha scritto Belaili su Instagram, mettendosi immediatamente sul mercato. Le pretendenti alle sue prestazioni peraltro non mancano: il 29enne ha messo a segno 17 gol in 24 partite in questa stagione per il club di Doha. L'ottima Coppa d'Africa che ha giocato in Egitto nel 2019, rivelandosi un elemento fondamentale nella vittoria dell'Algeria, lo aveva portato ad essere oggetto dell'interesse di molti club europei, ma Belaili aveva ha deciso di giocare in Qatar per soldi. Adesso potrebbe firmare con il Montpellier, già interessato alla sua situazione. Intanto c'è una finale da giocare, per mettere in bacheca anche la Coppa Araba.