La pandemia Covid-19 ha provocato danni enormi a livello sanitario in tutto il mondo e ha alimentato i già presenti problemi anche nei club di calcio in merito ai bilanci e tutto quello che riguarda la gestione economica. La ripresa dei campionati professionistici senza la possibilità di aprire gli impianti agli spettatori, ora si possono ospitare mille tifosi; i minori ricavi da sponsorizzazioni legate alla minore visibilità offerta alle aziende partner e l'impossibilità di chiudere prestiti con obbligo e/o diritto di riscatto entro il 30 giugno, rimandando gli effetti contabili (plusvalenze/minusvalenze) all’esercizio 2020/2021; hanno creato passivi davvero importanti nei bilanci delle squadre di Serie A. Basta prendere quattro esempi per capire qual è la situazione in merito all'anno 2020 di alcune big del nostro calcio:

Roma , -204 milioni di euro;

, -204 milioni di euro; Milan , -195 milioni di euro;

, -195 milioni di euro; Inter , -103,1 milioni di euro (dato parziale al 31/3/2020);

, -103,1 milioni di euro (dato parziale al 31/3/2020); Juventus, -89,7 milioni di euro;

In pratica, quattro dei club più influenti del nostro massimo campionato sfiorano i 600 milioni di euro di passivo e l'anno solare non è ancora terminato. Si tratta di cifre altissime e mettono bene in luce il momento che il settore calcio sta passando. A dimostrare questo grande momento di difficoltà ci ha pensato anche la sessione di mercato, che non ha visto colpi sensazionali: nella maggior parte dei casi o ci si è mossi con ampio anticipo nel mese di gennaio oppure si è badato effettuare plusvalenze e a limitare le perdite per tenere i bilanci sotto controllo.

Nonostante siano state prese diverse le soluzioni in esame dai club per compensare il drastico calo dei ricavi dell’esercizio 2019/2020 la sospensione delle competizioni sportive da inizio marzo a metà giugno, dovuta al lockdown, ha contribuito ad aumentare passivi nei bilanci con cui le società della nostra Serie A dovranno confrontarsi. Sarà un lungo inverno.