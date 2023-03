Edy Reja senza limiti: a 77 anni torna a fare l’allenatore, cercherà di realizzare un’altra impresa Edy Reja, classe 1945, torna in panchina. L’allenatore friulano, che ha guidato anche Napoli e Lazio, è stato nominato allenatore dell’ND Gorica. La sua ultima esperienza era stata con l’Albania.

La voglia di allenare non finisce mai. Nei giorni scorsi Zdenek Zeman ha detto sì alla proposta del Pescara, e a 75 anni è tornato in sella, per la terza volta guiderà il club abruzzese, al terzo posto in Serie C. Un po' più grande del boemo è Edy Reja che a 77 anni torna ad allenare, dopo aver chiuso da pochi mesi l'avventura da commissario tecnico dell'Albania.

Varca il confine di pochi metri. Perché il tecnico friulano ha firmato per l'ND Gorica, squadra slovena che occupa l'ultima posizione in classifica. Cercherà una salvezza che al momento pare impossibile. Ma Reja si siederà in panchina per ottenere il grande risultato. Con lui ci saranno Sergio Porrini, ex difensore della Juventus, che gli farà da vice, e il professor Luigi Febbrari, che si occuperà della preparazione atletica.

Edy Reja nelle ultime quattro stagioni è stato il Commissario Tecnico dell’Albania.

Quella di Reja è una carriera da allenatore infinita. Nel mondo del calcio c'è da sempre. Perché prima di diventare tecnico è stato allenatore. Una vita da romanzo, strano che non gli sia stata proposta ancora la scrittura di una autobiografia, considerato che ha conosciuto Pasolini, che ha allenato, e pure Ayrton Senna.

Da calciatore ha vestito le maglie Palermo, Alessandria e Spal, lì iniziò con l'amico Fabio Capello. Dal 1979 fa l'allenatore, i primi anni li ha fatti nel Nord-Est, poi è arrivato il Pescara e da lì non si è fermato più. Ha vinto campionati di B con Brescia, Vicenza e Cagliari, ha portato il Napoli dalla Serie C all'Europa League. Ed è stato anche tecnico di Atalanta, Hajduk e Lazio, con cui ha chiuso al 4° e al 5° posto.

Reja proverà a salvare l’ND Gorica, ha guidato in passato anche Napoli e Lazio.

Negli ultimi quattro anni è stato il c.t. dell'Albania, che lo ha rimpiazzato con il brasiliano Sylvinho. Questo il comunicato dell'ND Gorica, che spera adesso di riuscire a cambiare l'indirizzo di una stagione che è stata piuttosto negativa: "Il nuovo capo dello staff professionistico dei biancoazzurri è il celebre Edoardo "Edy" Reja, ex grande calciatore con una fama ancora maggiore come allenatore. Reja è nato a Ločnik da padre sloveno e madre friulana.

[…] Durante la sua lunga carriera da allenatore, ha diretto molti club italiani. […]. Infine, è stato il selezionatore della nazionale albanese. Con lui arriveranno anche gli assistenti Sergio Porrini e Luigi Febbrari a Nova Gorica. Edy, benvenuto e buona fortuna.