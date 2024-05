Edu Vargas tenta la furbata e ruba la palla sul rilancio del portiere: l’arbitro non perdona l’ex Napoli

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Edu Vargas aveva voglia di mettersi in mostra in Copa Libertadores e lo stava facendo nella maniera più incredibile. L'ex attaccante del Napoli, oggi all'Atlético Mineiro, è sceso in campo nella partita contro gli argentini del Rosario Central ed è entrato nel secondo tempo al posto di Hulk.

Il calciatore cileno, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, si è reso protagonista di una giocata controversa: il portiere degli argentini stava rilanciando e lui è intervenuto rubandogli la palla mentre effettuava il rilancio: dopo essersi accomodato il pallone a terra ha calciato a porta vuota ma l'arbitro suo connazionale Piero Maza ha annullato tutto.

Vargas ruba il pallone al portiere mentre rilancia: una furbata

Edu Vargas non ha lasciato un grande ricordo in Italia ma è un idolo in Cile e dal 2020 gioca in Brasile, all'Atletico Mineiro, dopo un'esperienza in Messico al Tigres UANL.

Da qualche settimana è iniziata la fase a gironi della Copa Libertadores e il Galo di Gabriel Milito, fratello dell'ex interista Diego, è una delle candidate alla vittoria finale. L'Atletico Mineiro comanda il gruppo G con 12 punti in 4 partite anche grazie all'apporto di Vargas, che è entrato nell'azione del gol di Paulinho all'87', ma il cileno si è fatto notare per un'altra giocata.

Entrato in campo al 73′, quando la gara era ancora ferma sul risultato di 0-0, dopo un calcio d'angolo Edu Vargas ha colpito di testa dal dischetto del rigore ma la palla è finita dritta tra le mani del portiere Broun. A quel punto, mentre l'estremo difensore del Rosario si preparava a rilanciare il pallone, il cileno lo ha rubato con un tocco al volo e ha calciato verso la porta

L'arbitro cileno Maza ha fischiato subito e ha sanzionato Turboman con un cartellino giallo perché ha ritenuto che la palla fosse sotto il controllo del portiere. Una decisione che ha fatto discutere nel post-partita ma la scelta del direttore di gara è corretta.