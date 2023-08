Ederson si arrabbia con Palmer dopo la vittoria del Manchester City: non sa alzare la coppa Il Manchester City vince la Supercoppa Europea contro il Siviglia ma dopo la finale Ederson è costretto a intervenire. Il portiere redarguisce il giovane Palmer perché non sapeva alzare la coppa al cielo.

A cura di Fabrizio Rinelli

All'anagrafe è Cole Jermaine Palmer. Centrocampista classe 2002 nato a Manchester e cresciuto proprio nelle giovanili del City, è diventato in poco tempo uno dei baluardi della squadra di Pep Guardiola. Il trionfo in Supercoppa europea contro il Siviglia ha consentito ai Citizens di dare seguito alla straordinaria stagione vissuta lo scorso anno con la conquista del Triplete. Palmer contro gli spagnoli ha giocato titolare nel reparto mediano della squadra inglese e sicuramente è stato tra i migliori in campo. Suo il gol del pareggio che ha poi portato la gara prima ai supplementari e poi ai rigori.

Prima la rete in Community Shield, poi questa col Siviglia e quella con deviazione nella finale degli Europei U21 contro la Spagna, hanno dato il via alla sua stagione col City. Un pupillo di Guardiola che nonostante i rumors che lo vorrebbero al West Ham, se lo tiene stretto. Tecnica, qualità e gol. A Palmer manca solo una cosa per essere completato: saper sollevare i trofei. In un video diventato immediatamente virale, il club pubblica le immagini del siparietto tutto da ridere con Ederson che si arrabbia dopo la vittoria della Supercoppa facendogli capire di dover alzare la coppa con maggiore grinta.

Ederson ha già alzato diversi trofei con il Manchester City e da quando è diventato portiere dei Citizens sa già come muoversi. Ecco perché ha osservato Palmer sul rettangolo verde prendere quella coppa tra le mani e mostrarla al pubblico forse come non doveva. L'estremo difensore del Manchester City vede Palmer alzare con un po' troppa timidezza quel trofeo e così decide di intervenire, senza messi termini e senza filtri davanti ai loro compagni di squadra e al pubblico presente sugli spalti. Ederson spalanca la bocca e lo invita ad alzare tutte le braccia verso il cielo stringendo la coppa tra le mani.

Palmer esegue e il consiglio di Ederson risulta infatti decisamente importante dato che il risultato finale sembra essere più che soddisfacente. Palmer festeggia con la coppa alzandola con quel pizzico di cattiveria agonistica in più. Ederson allora lo spinge con un colpo dietro la schiena e lo invita a riprovarci ancora. La dice lunga sul clima sereno che vige attualmente nello spogliatoio del City che finalmente è riuscito a diventare una delle squadre top del calcio europeo dopo diverse stagioni di fallimenti, soprattutto in Champions, che è sempre stato uno dei trofei messi in cima agli obiettivi dell'ambizioso club.