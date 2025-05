video suggerito

Eddahchouri si fa un selfie sulla scogliera, ma perde l'equilibrio: salvato dai Vigili del Fuoco Brutta esperienza per l'attaccante del Deportivo La Coruna, Zakaria Eddahchouri: all'alba di domenica 18 maggio il 25enne calciatore è caduto da una scogliera sul lungomare per scattarsi un selfie: soccorso dai Vigili del Fuoco, è stato trasportato in ambulanza in ospedale.

A cura di Alessio Pediglieri

Bruttissima esperienza per Zakaria Eddahchouri, attaccante del Deportivo La Coruna che è stato protagonista di episodio al limite della tragedia nella mattinata di domenica 18 maggio. Alle prime luci dell'alba il giocatore si è recato sul lungomare vicino a Orillamar, nei pressi del Paseo Maritimo non resistendo nell'immortalare il momento con i classico selfie. Per il quale ha improvvisamente perso l'equilibrio franando lungo l'adiacente scogliera, infortunandosi. Avvisati dai passanti, i Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti, recuperando Eddahchouri, poi trasportato in ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti: ferito e contuso, è in buone condizioni.

Nessuno si sarebbe aspettato di ritrovarsi al cospetto di un giocatore professionista della Segunda Division spagnola, quando i Vigli del Fuoco sono sopraggiunti sul luogo indicato da alcuni testimoni oculari che hanno visto cadere per la scogliera un uomo. Alla fine, quando il recupero è stato completato e si è passato al riconoscimento, al nome di Zakaria Eddahchouri, di professione attaccante del Deportivo, alcuni sono trasaliti nell'aver salvato il 25enne attaccante olandese di origini marocchine.

L'incidente a Eddahchouri: colpa di un selfie sulla scogliera

Ma cos'è accaduto sul lungomare di Orillamar? Stando alle testimonianze oculari raccolte dai presenti che hanno assistito alla scena e alle prime ricostruzioni, Eddahchouri è scivolato sulle rocce ed è caduto metri più in basso senza essere più in grado di uscire da sola. A quanto pare, è caduto mentre cercava di scattarsi un selfie, infortunandosi ad un piede. I Vigili del Fuoco hanno dovuto posizionare una scala direttamente dal lungomare e, con l'aiuto dei mezzi di soccorso, sono riusciti a recuperare il giovane calciatore in buone condizioni. Per trasportarlo poi in ambulanza al vicino ospedale.

Il comunicato del Deportivo: "Ferite lievi"

Lo stesso Deportivo La Coruna ha confermato l'incidente al proprio giocatore, cercando di rasserenare amici, familiari e i propri tifosi sulle condizioni di Eddahchouri: "L' RC Deportivo comunica che il giocatore Zakaria Eddahchouri è sotto osservazione in un ospedale di La Coruña a seguito del contrattempo subito ieri. Dopo i primi accertamenti, il giocatore ha riportato lievi ferite ed è in cura dall'equipe medica competente".