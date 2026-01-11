È morto Thierry Steimetz, l’ex Metz subì l’amputazione di una gamba nel 2017 per un tumore maligno

Thierry Steimetz è deceduto all’età di 42 anni. Malato da tempo, l’ex giocatore del Metz e allenatore, aveva subito nel 2017 l’amputazione di una gamba a causa di un tumore, mettendo subito fine alla propria carriera. La scorsa estate, proprio per l’aggravarsi della sua salute, lasciò anche il ruolo di tecnico.

Mondo del calcio francese in lutto per la prematura scomparsa di Thierry Steimetz, ex giocatore del Metz e allenatore, scomparso all'età di 42 anni dopo una lunga malattia. Si era dovuto ritirare nel 2017 a causa di un tumore maligno per cui gli venne amputata una gamba. poi ha intrapreso l'avventura in panchina da allenatore, all'SSEP Hombourg-Haut, club in cui era il tecnico dal 2018 e che aveva dovuto abbandonare ultimamente, proprio per le precarie condizioni di salute.

L'addio a Thierry Steimetz, nel 2017 ebbe la carriera stroncata da un tumore

A comunicare la tragica notizia nella giornata di domenica 11 gennaio è stato lo stesso Metz: "Vero e proprio personaggio del calcio amatoriale della Mosella, aveva indossato la maglia del CSO Amnéville e dell'US Forbach e di recente allenava ancora l'SSEP Hombourg-Haut, con cui ha vinto una Coppa Grand-Est", ha scritto il club francese in cui Steimetz aveva collezionato 10 presenze con la squadra di Ligue 2 nella stagione 2011-2012, quando iniziò la sua carriera professionistica. Thierry Steimetz aveva poi giocato in Germania e Lussemburgo, ma la sua carriera venne bruscamente interrotta a causa di problemi gravi di salute. Nel 2017 gli vebbe amputata una gamba in seguito a un tumore maligno.

Steimetz e l'amore per il calcio: dal campo alla panchina fino all'ultimo istante

Impossibilitato a scendere nuovamente in campo, Steimetz non abbandonò per nulla il mondo del calcio. Appena ristabilitosi, dal 2018, intraprese la carriera di allenatore, sedendosi sulla panchina dell'SSEP Hombourg-Haut, una piccolissima cittadina di circa 5.000 abitanti al confine con la Germania, alle porte di Metz. Dove restò fino a poche settimane, prima di ritirarsi nuovamente a causa dei problemi di salute, di fronte ai quali non è riuscito più a reagire. Thierry Steimetz aveva infatti dovuto dimettersi dal suo incarico di allenatore proprio la scorsa estate.